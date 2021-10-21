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南投公告50處公園全面禁菸 違者最高可罰1萬元

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣府已公告公園綠地屬於禁止吸菸場所，其出入口皆設有禁菸標示或是立牌，違者開罰。圖／南投衛生局提供
南投縣府已公告公園綠地屬於禁止吸菸場所，其出入口皆設有禁菸標示或是立牌，違者開罰。圖／南投衛生局提供

致力打造無菸環境，南投縣衛生局近來接獲民眾舉報，在公園綠地角落偶爾會發現有菸蒂散落，顯示這些戶外場所的使用者，曾經在公園內吸菸，不僅影響綠地美觀，也讓路過民眾深受二手菸的困擾，因而正式公告縣內50處公園為全面禁菸場所，任何人不可在公園吸菸，違者依菸害防制法最高可罰新台幣1萬元罰鍰。

南投衛生局指出，公園綠地是許多家庭闔家遊玩的好去處，不僅是大眾平日休閒娛樂的場地，不管是坐在涼亭或是使用運動措施，也是日常放鬆身心的戶外空間，只是最近不少人表示角落經常會發現有菸蒂遺留，不只破壞公園美觀衛生，菸味也影響大家的遊興。

局長陳南松表示，縣府已公告公園綠地屬於禁止吸菸場所，其出入口皆設有禁菸標示或是立牌，因此民眾在享用公共區域時，更需注意是否已經影響他人，甚至觸法為保障民眾免於遭受二手菸的危害，籲癮君子勿在公園綠地吸菸，若經當場被查獲，將依菸害防制法最高可罰新台幣1萬元。

陳南松並說，民眾若有戒菸意願，可洽詢各醫療院所或撥打免付費戒菸專線0800-636363，大家共享清新無菸的健康環境；如有任何與菸害防制相關諮詢，也可撥打菸害檢舉專線049-2203785 或 0800-531531。

南投縣府已公告公園綠地屬於禁止吸菸場所，其出入口皆設有禁菸標示或是立牌，違者開罰。圖／南投衛生局提供
南投縣府已公告公園綠地屬於禁止吸菸場所，其出入口皆設有禁菸標示或是立牌，違者開罰。圖／南投衛生局提供

禁菸 南投

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