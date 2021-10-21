影／居住問題 台中原住民議員對超黨派嗆聲、爆粗口

台中市議會今天發生超黨派議員和原住民議員黃仁口角衝突，雙方因霧峰花東新村、太平自強新村的專案報告內容，黃仁認為超黨派議員故意挑起族群對立，五度上前嗆聲，還拍桌爆粗口罵「混蛋」，藍綠議員、議會秘書長勸架，黃仁撂話要帶族人到超黨派議員的服務處抗議，超黨派議員說，每個人都有自由發言權利，要互相尊重。

台中市議會今天進行霧峰花東新村、太平自強新村的專案報告。這兩處是原住民聚落，九二一地震後原住民流離失所，陸續有阿美族原住民據地而居，多年來因建物沒有符合法令、公共設施不完善、聚落缺乏管理機制，衍生就業和就學問題。

2017年中市府和慈濟基金會合作，重啟二聚落安置方案，市府協助取得國有土地，慈濟興建住宅，目前正在申請開放入住。超黨派議員陳清龍、段緯宇、吳顯森要求原民會提出專案報告，今天在議會質詢。

議員吳顯森說，11月就要入住，他要了好幾次申請名單，從2000年、2017年至今都不一樣，一直變動，質疑原民會沒有審核小組，配住的宗旨是安置戶、弱勢原住民、九二一受災戶、其他認定需要援助者，但名冊一直更動，沒有符合公平正義，「哪有父親死了還交代兒子能入住？」懷疑有人動手腳，希望原民會等專案小組審核通過，才能分配房屋。

議員陳清龍接著質詢說，認同原住民獲得照顧，但他們能無償取得使用權，使用權又可繼承給配偶或子女，安置戶名單有可變動性，存有疑點；另外，花東新村、自強新村是都市計畫內的農業區，蓋了95戶房子並取得使用執照，一般市民怎麼看農業區土地可以蓋房子。

陳清龍說，他最最不滿的是「還能繼承」，這福利比公務人員配住的宿舍更優惠，這問題為何要提出，希望真正照顧到需要照顧的原住民，因原住民本身也有社經地位差異，要有公平的分配方法。

原住民議員黃仁連續聽了2名超黨派議員質詢，相當火大，上前嗆聲說「原住民的事情是你講的嗎？」超黨派議員段緯宇說「你也可以發言！」黃仁聽了更火大嗆聲說，關心原住民那你會講原住民話嗎？講母語阿，22年前（九二一地震時）你們在哪裡？黃仁拍桌暴粗口罵「混蛋」，超黨派議員們說「我們都在這裡」。

黃仁第一次嗆聲時，議會秘書長彭乾銘趕緊走下主席台勸架，還被推了一把，藍綠議員也拉住黃仁一直說「好了、好了」。國民黨議員張瀞分要質詢時，被衝突嚇到忘了要講什麼。

接著黃仁發言說，過去22年都沒有幫原住民講任何一句話，現在房子快好了，還挑起專案報告，故意製造對立，污衊市府和原民會黑箱作業，口口聲聲說對原住民照顧，平常沒有對他們獎一句話，還有臉說為原住民爭取什麼？

黃仁說，二村是依照社會福立法政策原地重建，就是當初無償取得土地後依照慈濟編定安置，嗆聲說「起碼我是原住民議員，你們的議題我從來沒有任何意見，你們說要照顧，就不要挑起族群對立，你們不知道原住民的野蠻嗎？」

台中市原民會表示，議員質疑入住名冊有異動，因第一次提供是給戶籍資料，2016年有重新人口清查，沒有居住事實者就被排除入住資格。