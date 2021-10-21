投入民進黨彰化縣長初選 姚量議：因看不到彰化大方向

前台北畜產公司總經理姚量議決定投入民進黨彰化縣長初選。另外，民進黨彰化縣黨部主委邱建富，先前已公開表態爭取支持，而前彰化縣長魏明谷也被視為可能爭取民進黨彰化縣長提名的人選。

姚量議今天指出，身為彰化縣民，看不到彰化縣發展大方向，也看不到年輕人的聲音，不願彰化縣發展因派系惡鬥受阻。

姚量議今天接受中央社記者訪問時表示，他在3個月前就有投入縣長初選的想法，他也跟一些熟悉的友人詢問投入縣長初選的看法，也都獲得正面回應；而他會想加入初選主要是因為身為彰化縣民，看不到彰化縣發展的大方向，也看不到年輕人的聲音。

姚量議指出，他認為彰化縣長期落入派系惡鬥裡面，讓很多對彰化縣發展好的想法無法進入民進黨的政治系統中，他身為一個年輕的民進黨員，看到這樣可惜且令人擔憂的狀況，彰化縣有一群人跟他一樣有相同的擔憂，他投入初選後為爭取認同，會提出年輕人對彰化縣發展的思考及想法。

姚量議說，他沒有派系惡鬥跟傳統政治的包袱，因為派系惡鬥跟傳統政治的包袱阻擋了彰化縣發展以及對彰化縣未來發展的新想像，他想的是要如何讓彰化縣民在地生活獲得滿足。

姚量議表示，彰化縣的發展在過去30年是處在1個渾沌的狀態，其他縣市都有提出大的發展方向，也都有鮮明的印象，他和他的團隊未來會一一提出主張。

出身彰化線西鄉的姚量議，父親是雞農，姚量議和作家吳音寧都出身台灣農村陣線，而姚量議也曾擔任台北畜產公司總經理以及中央畜產會副執行長，也曾回到線西鄉養雞，同時在網路上設平台販賣雞肉、雞腿等食材。