大車雙向擠4.5米舊社路 楊瓊瓔爭取1.7億拓寬8米

台中市后里區舊社路跨越國道一號橋樑，橋樑超過40年歷史，寬僅4.5米，卻是國道一號橋梁、后科上班族與海線大型垃圾車出入后里焚化爐路線之一，立委楊瓊瓔今向高公局爭取1.7億元，將拓寬為8米雙向道路，需經環評作業，力拼113年動工。

立委楊瓊瓔、市議員陳本添今邀集交通部高速公路局主任秘書彭煥儒、舊社里里長林有盛等人會勘，林有盛指出，國道一號舊社路跨越橋已46年，只有4.5米寬，后神路開闢引入后科上下班車流，加上海線地區大型垃圾車通往后里焚化爐車潮，全卡在橋上，無法會車，甚至需要「倒退嚕」，險象環生。

立委楊瓊瓔向交通部高速公路局爭取1.7億元經費，由高公局籌措辦理，因需要環評作業，力拼113年後動工，完工後由台中市政府建設局維護管理工作，解決交通瓶頸處，讓地區民眾用路更安全。

高公局主任秘書彭煥儒表示，預計國道一號舊社路跨越橋全長約250米(橋梁含引道約120米，道路約130米)，計畫拓寬為8米，工程經費約1.7億元，期許改建工程能加速進行，減少交通黑暗期。