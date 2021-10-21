大車雙向擠4.5米舊社路 楊瓊瓔爭取1.7億拓寬8米
台中市后里區舊社路跨越國道一號橋樑，橋樑超過40年歷史，寬僅4.5米，卻是國道一號橋梁、后科上班族與海線大型垃圾車出入后里焚化爐路線之一，立委楊瓊瓔今向高公局爭取1.7億元，將拓寬為8米雙向道路，需經環評作業，力拼113年動工。
立委楊瓊瓔、市議員陳本添今邀集交通部高速公路局主任秘書彭煥儒、舊社里里長林有盛等人會勘，林有盛指出，國道一號舊社路跨越橋已46年，只有4.5米寬，后神路開闢引入后科上下班車流，加上海線地區大型垃圾車通往后里焚化爐車潮，全卡在橋上，無法會車，甚至需要「倒退嚕」，險象環生。
立委楊瓊瓔向交通部高速公路局爭取1.7億元經費，由高公局籌措辦理，因需要環評作業，力拼113年後動工，完工後由台中市政府建設局維護管理工作，解決交通瓶頸處，讓地區民眾用路更安全。
高公局主任秘書彭煥儒表示，預計國道一號舊社路跨越橋全長約250米(橋梁含引道約120米，道路約130米)，計畫拓寬為8米，工程經費約1.7億元，期許改建工程能加速進行，減少交通黑暗期。
當地里長提出，擔憂先拆後建的交通中斷期長達一年，且經費龐大，楊瓊瓔建議，新橋可建在舊橋的北側，作為替代道路，舊橋拆除後，新橋以「橫移工法」移至原舊社路跨越橋，恢復原交通軸線，但仍需細部規劃設計。
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