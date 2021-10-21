疫情趨緩恢復垃圾破袋檢查 彰化縣使出兩招加強力道　

新冠肺炎本土疫情趨緩，環保署8月初行文通知縣市焚化廠及各鄉鎮市清潔隊恢復破袋檢查，彰化縣恢復實施，溪州焚化廠一周內查獲5輛垃圾車沒配合做好資源回收，當場「退車」當作警告，現在出動環保稽查員跟著鄉鎮市垃圾車監督破袋檢查狀況，如發現垃圾袋內有資源回收物，除了拒收並要求民眾拿回家重新分類。

彰化縣溪州焚化廠「退車」標準是焚化廠人員抽查的垃圾車，載運垃圾袋中裝有合計超過20個可回收資源物。焚化廠發現沒回收的資源物以紙容器居多，大多是便當盒、手搖飲料杯。

彰化縣環保局環保工程科科長登葉鐙嘉說，環保署先行文通知各縣市環保局和各鄉鎮市清潔隊，8月4日起恢復破袋檢查，8月6日通知各焚化廠配合執行，恢復實施的第一周，溪州焚化廠查到5輛清潔車載有未做好資源回收的垃圾袋，當場「退車」，各鄉鎮市清潔隊不敢等閒視之，立馬加強宣導和嚴格執行破袋檢查，目前退車數下降到每周1至2輛。

溪州焚化廠檢出清潔車載有資源回收物過多的一般垃圾包，都會「退車」示警，若鄉鎮市清潔車未改善，轉報環保局列入記錄，情節嚴重者予以「停卡（停止使用進場磁卡」）處分。溪州焚化廠退車數量平常每周1至2輛，恢復破袋檢查之後的第一周退車5輛，約比平常多2至3倍。

溪州焚化廠發現，疫情三級警戒期間停止破袋檢查，民眾逐漸鬆懈，養成「習慣」把可回收資源品亂丟進垃圾袋，因此很多家庭垃圾包有飲料瓶罐、紙容器，還有工廠、機關趁機把廢石土方、枯枝落葉打包後丟進垃圾子車，也被逐一揪出，清潔車原車載回可回收資源，設法送它們到「應該去的地方」。

二林鎮鎮長蔡詩傑表示，清潔車隨車宣傳恢復破袋檢查，請鎮民落實資源分類，若發現沒做好分類即當場退回垃圾袋，大致上，鎮民頗配合，被退袋也不會不從或抱怨，迄今沒開出罰單。北斗鎮公所指出，環保局人員也跟車監督清潔隊員有無落實破袋檢查及民眾做資源回收情形，鎮民配合都很高。