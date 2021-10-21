南屯水肥廠惡臭難解？台中環保局:4工業區可協助處理

台中市水肥資源處理中心位於南屯區永春東路上，從日據時代使用至今，現在單日可處理約400噸的水肥，是中部唯一的水肥處理廠。藍綠議員今天在市議會專案報告時指出，時代變遷，早期水肥可賣錢，現在已經變成嫌惡設施，呼籲遷移水肥廠。台中市環保局長陳宏益說，目前中科汙水處理廠已協助處理水肥，大甲幼獅、大里、台中工業區目前在建置投入口，未來汙水處理可協助處理台中的水肥。

國民黨議員朱暖英說，南屯民眾很可憐，有文山垃圾焚化廠，還有南屯水肥廠，這兩個設施都是民眾的痛點。特別是水肥廠，炎熱天氣有風一吹，就會飄散惡臭，民眾無法睡好覺，8月民眾還到水肥場抗議，要求環保局要改善，已經1個多月有何改善？

朱暖英說，縣市合併前台中市水肥平均每年進場量約5萬6000噸，縣市合併10年來，每年平均進場量上升到9萬噸，年均水肥進場量近乎倍增。

民進黨議員何文海指出，日據時代水肥可作肥料賣錢，現在都用化學肥料，時代變遷，水肥已不值錢，多年以來，南屯水肥廠惡臭頻傳，嚴重影響居民生活品質，當地議員、里長、民眾都曾多次抗議，卻未見到市府實際改善，2019年就曾提出這個問題，至今除臭設備仍不完善，環保局還曾提出「另尋覓適當地點遷移」，到底會不會遷移？

台中市環保局長陳宏益說，日前南屯水肥廠飄散惡臭，已請大隊長到現場了解，是銜接下水道的孔洞沒有做好防堵設施，現在已先堵起來。

陳宏益表示，台中市一年有9萬噸水肥，目前中科汙水處理廠已協助處理台中的水肥，也與大里、大甲幼獅、台中工業區洽談，可協助處理水肥，這3個工業區目前在建置水肥投入口，預估年底到明年上半年會完成，就能協助處理南屯水肥廠的處理量。