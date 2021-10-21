快訊

砸毀警用電腦 松山之亂「唯一」被告 徐權判刑6月

連兩天本土+0！無死亡個案、境外2例 疫苗覆蓋率達六成五

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南屯水肥廠惡臭難解？台中環保局:4工業區可協助處理

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
朱暖英說，縣市合併前台中市水肥平均每年進場量約5萬6000噸，縣市合併10年來，每年平均進場量上升到9萬噸，年均水肥進場量近乎倍增。台中市環保局已洽談4個工業區協助處理。記者喻文玟／攝影
朱暖英說，縣市合併前台中市水肥平均每年進場量約5萬6000噸，縣市合併10年來，每年平均進場量上升到9萬噸，年均水肥進場量近乎倍增。台中市環保局已洽談4個工業區協助處理。記者喻文玟／攝影

台中市水肥資源處理中心位於南屯區永春東路上，從日據時代使用至今，現在單日可處理約400噸的水肥，是中部唯一的水肥處理廠。藍綠議員今天在市議會專案報告時指出，時代變遷，早期水肥可賣錢，現在已經變成嫌惡設施，呼籲遷移水肥廠。台中市環保局長陳宏益說，目前中科汙水處理廠已協助處理水肥，大甲幼獅、大里、台中工業區目前在建置投入口，未來汙水處理可協助處理台中的水肥。

國民黨議員朱暖英說，南屯民眾很可憐，有文山垃圾焚化廠，還有南屯水肥廠，這兩個設施都是民眾的痛點。特別是水肥廠，炎熱天氣有風一吹，就會飄散惡臭，民眾無法睡好覺，8月民眾還到水肥場抗議，要求環保局要改善，已經1個多月有何改善？

朱暖英說，縣市合併前台中市水肥平均每年進場量約5萬6000噸，縣市合併10年來，每年平均進場量上升到9萬噸，年均水肥進場量近乎倍增。

民進黨議員何文海指出，日據時代水肥可作肥料賣錢，現在都用化學肥料，時代變遷，水肥已不值錢，多年以來，南屯水肥廠惡臭頻傳，嚴重影響居民生活品質，當地議員、里長、民眾都曾多次抗議，卻未見到市府實際改善，2019年就曾提出這個問題，至今除臭設備仍不完善，環保局還曾提出「另尋覓適當地點遷移」，到底會不會遷移？

台中市環保局長陳宏益說，日前南屯水肥廠飄散惡臭，已請大隊長到現場了解，是銜接下水道的孔洞沒有做好防堵設施，現在已先堵起來。

陳宏益表示，台中市一年有9萬噸水肥，目前中科汙水處理廠已協助處理台中的水肥，也與大里、大甲幼獅、台中工業區洽談，可協助處理水肥，這3個工業區目前在建置水肥投入口，預估年底到明年上半年會完成，就能協助處理南屯水肥廠的處理量。

陳宏益說，水肥中的氮肥和磷肥，能提供汙水處理廠的微生物細菌分解工業廢水需要的營養成分，4個工業區的汙水量很大，明年之後就可協助處理台中市的水肥。

民進黨議員何文海指出，日據時代水肥可作肥料賣錢，現在都用化學肥料，時代變遷，水肥已不值錢，環保局應積極解決南屯水肥廠的問題。記者喻文玟／攝影
民進黨議員何文海指出，日據時代水肥可作肥料賣錢，現在都用化學肥料，時代變遷，水肥已不值錢，環保局應積極解決南屯水肥廠的問題。記者喻文玟／攝影

水肥 台中市

延伸閱讀

邁向零碳台北 北市環保局研定「碳中和管理自治條例」

室內也要顧空品 台中推管理標章已有百家業者獲認證

街友煥然「衣」新 台中環保局二手捐夏衣「舊」感心

中市垃圾場設太陽光電 環局：約種88萬棵樹減碳量

相關新聞

台中太平市民大道將打通 盧秀燕：感謝99位地主菩薩心

台中市太平區市民大道全長2.7公里，縱貫北太平，為地方交通重要建設指標，第二期工程今天開工，預計明年底前完工。台中市長盧...

疫情趨緩恢復垃圾破袋檢查 彰化縣使出兩招加強力道　

新冠肺炎本土疫情趨緩，環保署8月初行文通知縣市焚化廠及各鄉鎮市清潔隊恢復破袋檢查，彰化縣恢復實施，溪州焚化廠一周內查獲5...

撫慰疫情及火災造成傷亡 彰化縣舉辦消災祈福法會

今年逢新冠疫情肆虐、彰化喬友大樓大火造成疫災傷亡，今天上午在鹿港體育場正門前廣場有一場「彰化縣辛丑年消災祈福法會」，由彰...

南屯水肥廠惡臭難解？台中環保局:4工業區可協助處理

台中市水肥資源處理中心位於南屯區永春東路上，從日據時代使用至今，現在單日可處理約400噸的水肥，是中部唯一的水肥處理廠。...

影／升格大南投市有影無？ 民進黨議員提案南投縣升格

新竹縣市、基隆、彰化相繼提升格第七都，南投縣議員葉仁創今天也提案，要求縣府研議升格「大南投」市可行性，以免南投建設資源被...

彰化縣稽查119棟11樓以上建築 89棟有公安缺失

鑑於彰化喬友大樓、高雄城中城大火造成嚴重傷亡，彰化縣議員今天在質詢時，均關切老舊住宅的公安問題，彰化縣政府建設處代理處長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。