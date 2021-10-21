逾3600人預約不到莫德納第2劑 中市府造冊補救
台中市超過1萬名65歲以上長者，經市府專案造冊後又搶上網登記，導致符合資格的3604人登記不到莫德納疫苗；台中市長盧秀燕今天表示，將造冊安排至快打站施打。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第12期第1階段莫德納第2劑19日開放預約，台中市有已造冊的65歲以上長者仍上網登記，造成55至64歲年齡層符合預約資格民眾無法登記。
盧秀燕今天出席台中市議會第3屆第6次定期會，開議前受訪指出，明天開始，第12輪的COVID-19疫苗將開打，台中市預計施打50萬人次。其中65歲以上的長輩都會請里鄰長發送接種通知單，長輩們不用預約，只要按照通知單指定時間、地點即可施打。
因作業過程中，發現部分已造冊長輩重複到1922疫苗平台預約，導致下一個年齡層55至64歲的民眾預約不上。盧秀燕表示，經清查受影響人數約3604人，市府將發放通知單安排至快打站施打，讓他們的權益獲得補救。
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