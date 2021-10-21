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彰化縣稽查119棟11樓以上建築 89棟有公安缺失
鑑於彰化喬友大樓、高雄城中城大火造成嚴重傷亡，彰化縣議員今天在質詢時，均關切老舊住宅的公安問題，彰化縣政府建設處代理處長陳威宏表示，目前全縣11樓以上建築共126棟，經稽查119棟，有89棟有公安缺失，如逾期未改善，將予處罰，至於29棟未設管委會部分，會輔改善。
縣議員白玉如、劉惠娟及賴澤民等人質詢時，均關切老舊大樓公共安全及住警器裝置的普及問題。建設處代理處長陳威宏表示，在喬友大樓大火後，建設處即會同建築師公會全面稽查縣內126棟11樓以上大樓，目前只剩7棟還未完成，已稽查的119棟共有89棟有公安疑慮，均要求限期改善。
至於未設管委會的大樓共有29棟，陳威宏說，建設處會派員拜訪大樓住戶代表實地了解，進行輔導，並呼籲大樓住戶配合改善公安環境。
至於11樓以上大樓消防設備安檢部分，消防局代理局長邱聰佳也表示，經過稽查其中有49棟消防設備有缺失，包括滅火器設置及消防栓等維修及故障等，均輔導改善。
目前彰化縣28萬6千戶中，已有75%約21萬多戶裝設住警器，縣議員劉惠娟建議有必要全面安裝，消防局代理局長邱聰佳表示，彰化縣消防局歷年來已編列1000萬元，連同民間熱心捐贈，即可接近9成安裝住警器，一般住戶是自行安裝，如果是老弱婦孺、獨居老人，消防局會派員穿著制服協助安裝。
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