彰化縣稽查119棟11樓以上建築 89棟有公安缺失

鑑於彰化喬友大樓、高雄城中城大火造成嚴重傷亡，彰化縣議員今天在質詢時，均關切老舊住宅的公安問題，彰化縣政府建設處代理處長陳威宏表示，目前全縣11樓以上建築共126棟，經稽查119棟，有89棟有公安缺失，如逾期未改善，將予處罰，至於29棟未設管委會部分，會輔改善。

縣議員白玉如、劉惠娟及賴澤民等人質詢時，均關切老舊大樓公共安全及住警器裝置的普及問題。建設處代理處長陳威宏表示，在喬友大樓大火後，建設處即會同建築師公會全面稽查縣內126棟11樓以上大樓，目前只剩7棟還未完成，已稽查的119棟共有89棟有公安疑慮，均要求限期改善。

至於未設管委會的大樓共有29棟，陳威宏說，建設處會派員拜訪大樓住戶代表實地了解，進行輔導，並呼籲大樓住戶配合改善公安環境。

至於11樓以上大樓消防設備安檢部分，消防局代理局長邱聰佳也表示，經過稽查其中有49棟消防設備有缺失，包括滅火器設置及消防栓等維修及故障等，均輔導改善。