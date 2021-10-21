快訊

砸毀警用電腦 松山之亂「唯一」被告 徐權判刑6月

連兩天本土+0！無死亡個案、境外2例 疫苗覆蓋率達六成五

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣稽查119棟11樓以上建築 89棟有公安缺失

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
鑑於彰化喬友大樓大火造成嚴重傷亡，彰化縣政府全面稽查全縣126棟11樓以上建築，經稽查119棟，89棟有公安缺失，如逾期未改善，將予處罰。本報資料照片
鑑於彰化喬友大樓大火造成嚴重傷亡，彰化縣政府全面稽查全縣126棟11樓以上建築，經稽查119棟，89棟有公安缺失，如逾期未改善，將予處罰。本報資料照片

鑑於彰化喬友大樓、高雄城中城大火造成嚴重傷亡，彰化縣議員今天在質詢時，均關切老舊住宅的公安問題，彰化縣政府建設處代理處長陳威宏表示，目前全縣11樓以上建築共126棟，經稽查119棟，有89棟有公安缺失，如逾期未改善，將予處罰，至於29棟未設管委會部分，會輔改善。

縣議員白玉如、劉惠娟及賴澤民等人質詢時，均關切老舊大樓公共安全及住警器裝置的普及問題。建設處代理處長陳威宏表示，在喬友大樓大火後，建設處即會同建築師公會全面稽查縣內126棟11樓以上大樓，目前只剩7棟還未完成，已稽查的119棟共有89棟有公安疑慮，均要求限期改善。

至於未設管委會的大樓共有29棟，陳威宏說，建設處會派員拜訪大樓住戶代表實地了解，進行輔導，並呼籲大樓住戶配合改善公安環境。

至於11樓以上大樓消防設備安檢部分，消防局代理局長邱聰佳也表示，經過稽查其中有49棟消防設備有缺失，包括滅火器設置及消防栓等維修及故障等，均輔導改善。

目前彰化縣28萬6千戶中，已有75%約21萬多戶裝設住警器，縣議員劉惠娟建議有必要全面安裝，消防局代理局長邱聰佳表示，彰化縣消防局歷年來已編列1000萬元，連同民間熱心捐贈，即可接近9成安裝住警器，一般住戶是自行安裝，如果是老弱婦孺、獨居老人，消防局會派員穿著制服協助安裝。

鑑於彰化喬友大樓大火造成嚴重傷亡，彰化縣政府全面稽查全縣1棟11樓以上建築，經稽查119棟，89棟有公安缺失，如逾期未改善，將予處罰。本報資料照片
鑑於彰化喬友大樓大火造成嚴重傷亡，彰化縣政府全面稽查全縣1棟11樓以上建築，經稽查119棟，89棟有公安缺失，如逾期未改善，將予處罰。本報資料照片
鑑於彰化喬友大樓大火造成嚴重傷亡，彰化縣政府全面稽查全縣126棟11樓以上建築，經稽查119棟，89棟有公安缺失，如逾期未改善，將予處罰。本報資料照片
鑑於彰化喬友大樓大火造成嚴重傷亡，彰化縣政府全面稽查全縣126棟11樓以上建築，經稽查119棟，89棟有公安缺失，如逾期未改善，將予處罰。本報資料照片
鑑於彰化喬友大樓大火造成嚴重傷亡，彰化縣政府全面稽查全縣126棟11樓以上建築，經稽查119棟，89棟有公安缺失，如逾期未改善，將予處罰。本報資料照片
鑑於彰化喬友大樓大火造成嚴重傷亡，彰化縣政府全面稽查全縣126棟11樓以上建築，經稽查119棟，89棟有公安缺失，如逾期未改善，將予處罰。本報資料照片

公安 喬友大樓

延伸閱讀

撫慰疫情及火災造成傷亡 彰化縣舉辦消災祈福法會

台南老舊住商大樓問題多 住戶呼籲當局正視

議員籲萬華鑽石大樓應公安稽查 黃珊珊允諾

彰化縣警察局長吳坤旭上任滿月 調動21名中階警官

相關新聞

台中太平市民大道將打通 盧秀燕：感謝99位地主菩薩心

台中市太平區市民大道全長2.7公里，縱貫北太平，為地方交通重要建設指標，第二期工程今天開工，預計明年底前完工。台中市長盧...

疫情趨緩恢復垃圾破袋檢查 彰化縣使出兩招加強力道　

新冠肺炎本土疫情趨緩，環保署8月初行文通知縣市焚化廠及各鄉鎮市清潔隊恢復破袋檢查，彰化縣恢復實施，溪州焚化廠一周內查獲5...

撫慰疫情及火災造成傷亡 彰化縣舉辦消災祈福法會

今年逢新冠疫情肆虐、彰化喬友大樓大火造成疫災傷亡，今天上午在鹿港體育場正門前廣場有一場「彰化縣辛丑年消災祈福法會」，由彰...

南屯水肥廠惡臭難解？台中環保局:4工業區可協助處理

台中市水肥資源處理中心位於南屯區永春東路上，從日據時代使用至今，現在單日可處理約400噸的水肥，是中部唯一的水肥處理廠。...

影／升格大南投市有影無？ 民進黨議員提案南投縣升格

新竹縣市、基隆、彰化相繼提升格第七都，南投縣議員葉仁創今天也提案，要求縣府研議升格「大南投」市可行性，以免南投建設資源被...

彰化縣稽查119棟11樓以上建築 89棟有公安缺失

鑑於彰化喬友大樓、高雄城中城大火造成嚴重傷亡，彰化縣議員今天在質詢時，均關切老舊住宅的公安問題，彰化縣政府建設處代理處長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。