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中市瘋創業嘉年華23日登場 展現青創成果

中央社 / 台中21日電

台中市「瘋創業嘉年華」將於23日登場，市府今天在宣傳活動中指出，台中市是創意城市，邀請民眾當天前來共同分享青創輔導成果，也鼓勵青年勇敢追夢，成就人生夢想。

台中市政府今天在府前廣場為23日於老虎城購物中心廣場舉辦的「瘋創業嘉年華」舉辦宣傳活動，現場並安排攤位展示青創成果，邀請大家當天前來支持青年創業，多多捧場各式創意產品。

經濟發展局表示，嘉年華活動是市府青創輔導成果展現，現場規劃青創產品展售、知名創業家分享等活動，並分為創意、創新、創業等3區，參加的業者都在各領域有傑出表現，例如以台中市為據點發展成知名蔬食餐飲品牌的寬心園餐廳。

經發局副局長李逸安在會中表示，市府積極輔導青年創業，協助青創者解決資金需求，也提供青創業者進行交流，可以讓創業過程更順暢。台中是創意城市，很多創意都從台中市發起，這裡是很好的創業基地，希望民眾23日前來參加嘉年華活動，感受台中堅強的創業實力。

不斷創新研發蔬食產品的寬心園餐廳總經理張志遠表示，開發的蔬食產品包括「泰式打拋若」、拌麵、黑糖紅麥等，其中的「泰式打拋若」是採用台灣知名穀物加工廠的「三機植物肉」，以豌豆蛋白來提供肉品相同的營養與口感，同時運用香茅、檸檬葉、蕃茄、九層塔等增添風味。

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