繼國家卓越建設獎後 南投福興溫泉區再奪建築園冶獎

八八風災重創廬山溫泉，為安置業者，南投縣政府探勘溫泉水脈將其遷建埔里福興農場以溫泉區造鎮，去年竣工，吸引國內溫業者進駐投資，規畫案今年8月獲「國家卓越建設獎」金質獎，近期再獲「建築園冶獎」公共建築景觀類獎項肯定。

縣府指出，廬山溫泉曾享「天下第一泉」美譽，但受921地震及辛樂克、莫拉克等風災重創，造成溫泉區上方的母安山北坡岩體向下滑動，經監測後逐年位移有走山危機，只好在2012年公告廢止，全面停止當地溫泉區營運，業者苦不堪言。

為安置並協助業者東山再起，縣府斥資逾33億元開發福興農場，開鑿溫泉井設置溫泉水取供儲槽、園區旅館、泡湯區等，也規畫遊客中心、農特產中心、壘球場、汙水處理廠、自來水淨水廠等公共工程，是全台首個溫泉產業造鎮規畫案。

埔里福興溫泉區去年竣工，今年8月先以「南投廬山溫泉區為國土保育永續發展遷建、溫泉產業重建整體規劃開發案」，榮獲「2021年國家卓越建設獎」最佳規劃設計類競賽金質獎殊榮，近期再獲「2021建築園冶獎」公共建築景觀類肯定。

建設處表示，今年是以「105年度南投埔里福興農場旅館區開發新建統包工程」參與「建築園冶獎」公共建築景觀項目，而因該園區除將溫泉資源及相關公共設施結合建置，更在周邊劃設30%以上保育區，維護自然環境，也降低對生態衝擊。