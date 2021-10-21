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開發融入綠建築、生態環境 建築園冶獎南投拿下11獎

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
福興溫泉區公共設施完善，也是首座溫泉產業造鎮，吸引溫泉業者投資開發。圖／南投縣政府提供
福興溫泉區公共設施完善，也是首座溫泉產業造鎮，吸引溫泉業者投資開發。圖／南投縣政府提供

南投縣埔里福興農場旅館區開發案原為重建仁愛鄉廬山溫泉觀光產業，園區以綠建築融入自然環境，公共設施系統完善，並劃設30%保育區，降低對生態資源衝擊，最近獲得「公共建築景觀類」建築園冶獎肯定。

今年建築園冶獎南投縣表現傑出，在「公共建築景觀類」、「校園建築景觀類」及「社區文化景觀營造類」3類別共有11件獲獎。

「校園建築景觀類」分別為「1久美國小老舊校舍拆除重建工程」及「新鄉國小老舊校舍拆除重建工程」，除規劃無障礙設施，外牆及室內空間則呈現原民圖騰，以降低環境擾動及低碳開發方式，達到人文及自然共存。

「社區文化景觀營造類」則由「中央社區看見後埔仔田園減則碑竹風情公共生活空間改造計畫」、「玉峰樂齡星球」、「東光社區貓頭鷹森林公園景觀營造工作」、「珠仔山社區生番空入口意象營造」、「九峰水沙連，烏溪鱸鰻潭」、「平林社區東側入口景觀區」、「窳陋空間改善-轉角88加欣園」及「碧洲忘憂園」共8項作品獲獎，

南投縣副縣長陳正昇說，南投縣社區發展自921地震後已有共識與成果，致力於社區營造打造宜居生活環境，從最基層的社區營造案到公部門的校園重建等公共建築，都有表現的機會，結合民間與政府力量，打造優質居住環境品質，形塑城鄉美學新風貌。

福興農場旅館區開發案除以綠建築融入環境，並考量身障人士、婦幼方便使用，並區分商業空間農特產銷中心、咖啡廳)及服務空間遊客中心與展覽空間，也獲得國家卓越建設獎最佳規劃設計類競賽金質獎。

社區也展現創意，將髒亂點改善為社區好的休閒空間，以「社造精神」發展在地特色，並與重大建設形成點線面的觀光面向，「花小錢做大建設」之推動，將使南投縣觀光首都落實在各社區。

南投縣鼓勵民眾參與社區改造，今年建築園冶獎共有11件作品作品獲獎。圖／南投縣政府提供
南投縣鼓勵民眾參與社區改造，今年建築園冶獎共有11件作品作品獲獎。圖／南投縣政府提供
福興溫泉區公共設施完善，也是首座溫泉產業造鎮，吸引溫泉業者投資開發。圖／南投縣政府提供
福興溫泉區公共設施完善，也是首座溫泉產業造鎮，吸引溫泉業者投資開發。圖／南投縣政府提供

綠建築 南投 社區營造

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