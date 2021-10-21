撫慰疫情及火災造成傷亡 彰化縣舉辦消災祈福法會

今年逢新冠疫情肆虐、彰化喬友大樓大火造成疫災傷亡，今天上午在鹿港體育場正門前廣場有一場「彰化縣辛丑年消災祈福法會」，由彰化縣長王惠美、議長謝典林、鹿港鎮長許志宏及縣府一級主管、各級民代、地方人士等人，共同為彰化縣消災祈福，祈求眾神護佑。

「彰化縣辛丑年消災祈福法會」上午9時敬拜開香、恭呈表文、恭迎聖駕、犒軍；上午10時起鼓演淨、放榜、引魂科儀、誦經禮懺；下午1時15分普施祭焰口科儀開香、法會圓滿恭送聖駕迴天，祈願眾神護佑彰化、國泰民安、風調雨順、新冠肺炎遠離、縣民身體安康、百業興隆。

這場祈法會由彰化縣政府與玄門總會、玄門法師總會、玄門法師文教基金會共同舉辦，縣長王惠美表示，此一消災祈福法會為喬友大樓火災、疫災傷亡者等祈求庇佑，且引導亡魂至極樂世界，加上疫情不穩定的情況下，祈求諸神佛，可以為國家、縣運的發展進行加持、護持。