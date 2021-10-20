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南投福興農場工程獲建築園冶獎 綠建築融入環境

中央社 / 南投縣20日電
南投縣開發縣有土地，埔里福興溫泉農場開發案，吸引溫泉業者進駐。圖／南投縣政府提供
南投縣開發縣有土地，埔里福興溫泉農場開發案，吸引溫泉業者進駐。圖／南投縣政府提供

南投埔里鎮福興農場開發工程設置完善公共設施並結合溫泉資源，綠建築融入環境、友善身障者及婦幼，獲今年公共建築景觀類建築園冶獎肯定，主辦單位今天頒獎給南投縣府。

為安置廬山溫泉區業者，南投縣政府在埔里鎮進行福興農場旅館區開發工程，遊客中心的建築設計創意與在地永續發展構想獲「建築園冶獎」肯定，主辦單位高雄市建築經營協會今天在南投縣政府舉辦行動頒獎典禮，將相關獎項頒給南投縣內得獎單位。

根據高雄市建築經營協會資料，得獎作品分為公共建築景觀類、校園建築景觀類、社區文化景觀營造類、透天建築景觀類，南投縣共15個官方與民間工程獲獎。

南投縣副縣長陳正昇出席頒獎典禮致詞指出，感謝協會提供機會與舞台給全台建築相關產業人員，從基層社區營造案到公共建築都有表現機會，致力打造宜居生活環境。

高雄市建築經營協會理事長李正聰致詞表示，參加建築園冶獎不需報名費或贊助任何費用，所以更能廣邀各縣市建築作品參賽，盼營造城鄉美學新風貌，今年考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，避免得獎者跨縣市移動及群聚，首度前往各縣市辦理頒獎典禮。

南投縣政府建設處發布新聞稿指出，福興農場旅館區開發新建統包工程獲公共建築景觀類建築園冶獎，園區設置完善公共設施並結合溫泉資源，周邊劃設保育區，以維護當地自然環境、降低生態衝擊。

建設處表示，遊客中心採綠建築融入環境，並考量身障者、婦幼使用便利性；此案也獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎。

綠建築 南投 溫泉 埔里 社區營造

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