電商平台開創上億商機 彰化縣打造電商重鎮
疫情期間，百業蕭條，為刺激買氣，彰化縣政府結合電商開設「彰化好物購」專區，不僅突破困境，還創造破億商機，縣長王惠美今天表示，下一步將把彰化從農工大縣，蛻變成電商重鎮。
彰化縣長王惠美表示，疫情不僅打亂了大家的生活，且衝擊了傳統中小企業的營運，為了協助彰化縣中小企業的生存與升級，縣府針對工商及農漁會產品，展開了一系列的產業數位轉型計畫，開創「彰化優鮮」農特產品電商平台，在中華郵政等物流銷售，並舉辦抽獎等活動促銷，從去年12月到今年6月，由在地271家廠商提供產品，短短幾個月創造了上億元的商機，為中小企業注入強心針。
王惠美指出，彰化是中小企業的原鄉，也有多隱形冠軍，有許多優質企業，生產出許多高品質產品，下一步將把彰化從農工大縣蛻變成電商重鎮，所以已連兩年舉辦大型的電商論壇，除了邀請知名的業者及專家前來演講，進行實務經驗分享，進而成立彰化電商村社群網路，讓電商同業可以資訊交流與分享。
王惠美說，今年更由工策會規劃，已經開辦了「電商學院」，培育未來需求龐大的電商人才，今年底將在孔廟旁成立彰化電商基地，做為有意發展電商者訓練、交流的平台，加上勞工處也會在此設立青創基地，讓電商和青創結合，提供年輕人多元的創業機會。
工策會總幹事張啟楷說，今年在疫情壟罩之下，彰化好物購專區最暢銷的商品仍是防疫健康產品，例如口罩國家隊大廠-華新橡膠、普惠醫工等都創造百萬以上的營收；在機能服飾、抗菌除臭襪、純棉內衣褲等品項，也累積千萬的營業額，凸顯出彰化紡織產業的蓬勃興盛，另外在最暢銷的「食在好味道」美食專區，也有多家知名品牌創了了數十萬元到百萬元的銷售額。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言