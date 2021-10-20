電商平台開創上億商機 彰化縣打造電商重鎮

疫情期間，百業蕭條，為刺激買氣，彰化縣政府結合電商開設「彰化好物購」專區，不僅突破困境，還創造破億商機，縣長王惠美今天表示，下一步將把彰化從農工大縣，蛻變成電商重鎮。

彰化縣長王惠美表示，疫情不僅打亂了大家的生活，且衝擊了傳統中小企業的營運，為了協助彰化縣中小企業的生存與升級，縣府針對工商及農漁會產品，展開了一系列的產業數位轉型計畫，開創「彰化優鮮」農特產品電商平台，在中華郵政等物流銷售，並舉辦抽獎等活動促銷，從去年12月到今年6月，由在地271家廠商提供產品，短短幾個月創造了上億元的商機，為中小企業注入強心針。

王惠美指出，彰化是中小企業的原鄉，也有多隱形冠軍，有許多優質企業，生產出許多高品質產品，下一步將把彰化從農工大縣蛻變成電商重鎮，所以已連兩年舉辦大型的電商論壇，除了邀請知名的業者及專家前來演講，進行實務經驗分享，進而成立彰化電商村社群網路，讓電商同業可以資訊交流與分享。

王惠美說，今年更由工策會規劃，已經開辦了「電商學院」，培育未來需求龐大的電商人才，今年底將在孔廟旁成立彰化電商基地，做為有意發展電商者訓練、交流的平台，加上勞工處也會在此設立青創基地，讓電商和青創結合，提供年輕人多元的創業機會。