蘇貞昌宣布彰化鐵路高架化定案 扇形車庫成動態博物館

總經費400億元的彰化市鐵路高架化可行性評估案，行政院長蘇貞昌今天到彰化火車站，宣布已獲行政院核定，希望縣府儘速辦理土地徵收或都市規劃，加速完成。鐵路高架化後，文史界擔心會影響全台僅存的縣定古蹟扇形車庫運作，縣府表示，不影響扇形車庫使用，將規畫成鐵道動態博物館。

彰化市鐵路高架化案，起於國道3號高架橋後爬坡，迄於大埔截水溝後降坡，全長9.5公里，如採4軌道，總經費達399.5億元，獲行政院核定後 ，預定2年規畫環評、9年施工，11年後才能完工通車。不過，彰化縣須負擔102億餘元，財政負擔沉重。

彰化鐵路高架化仍有3個問題待釐清，一是既有的檢修場遷移，台鐵主張遷往花壇，但地方也多有反彈聲音。彰化縣長王惠美表示，如遷往花壇應辦理區段徵收，擴大區域發展；交通部鐵道局主張遷移到台中市大肚台鐵鐵路用地，估計可節省20億元，也可縮短高架化時程。

彰化縣府原主張高架道採兩軌道，最後依台鐵堅持的四軌道，但縣府指出，台中鐵路高架化也是雙軌道，如採雙軌可節省約百億元，也可不用拆遷鐵道兩側住戶，避免抗爭，又可縮短工期，正由交通部評估中 。若檢修場移往大肚及採二軌道，比既有規畫可省120億元，彰化縣也可紓解財政壓力。

至於扇形車庫，將規畫「之」字型車道，連結未來的高架化路段，不影響正常運作，並將規畫成鐵道動態博物館，讓旅客實地體驗。