集集3處道路設施改善待修 南投縣府會勘後將自籌

南投縣集集鎮國寺信眾遍及海內外，特別是法會或祭典期間，朝山信眾人龍車潮絡繹，但周邊道路自九二一震災後，不但路面破損崎嶇，排水邊坡裸露也有沖蝕山坡之虞，縣長林明溱下午逐一實地會勘，包括竹坑巷、廣明里北勢巷山坡排水溝及集集火車站旁民權路，確認有徹底改善必要，要求工務及農業兩處依權責儘速發包改善，所需經費約840萬元全部由縣府籌措。

林明溱指出，通往鎮國寺的竹坑巷年久失修，多處路面崎嶇不平，還有部分邊溝也損壞，全長2公里的竹坑巷，雖然不易一次翻新全部刨除重鋪瀝青混凝土路面，將責由道路養護科依損壞輕重程度，決定優先順序，籌措600萬元儘量改善，並希望能在農曆春節前完工，讓香客及賴以運輸農產的在地民眾，都能恢復平整暢行的交通安全。

林明溱隨後前往廣明里北勢巷，會勘當地的山坡排水改善問題，了解排水邊坡裸露的山坡，上下游已有混凝土構造物，唯在道路下方獨缺長約12公尺的排水設施，導致雨水沖刷容易導致邊坡土石流失，將責由水保科加速增設排水溝加以銜接改善。