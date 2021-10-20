文高17不蓋台中第二辦公大樓 藍綠議員：還地興大附農

台中市政府因辦公空間不足，在前市長林佳龍任內規劃將興大附農第二校區（文高17）部分土地變更為機關用地，要興建第二辦公大樓。市長盧秀燕上任後評估，若要興建第二辦公大樓，隨著物價上漲，工程經費高達65.17億元，考慮財源有限、舉債空間不多，會排擠其他重大預算，決議暫緩興建，先開闢停車場使用。

交通局長葉昭甫說，已與興大附農討論，同意可開闢臨時停車場，未來市府收益50％給校方，預計今年12月底開工、明年6月平面停車場完工，可提供326席車位。

台中市國民黨議員李中重申，反對興大附農土地變成機關用地，市政大樓周邊還有很多適合用地，例如前市警局的辦公大樓，現在給都發局、環保局使用，土地近2公頃，當年限高只能蓋5層樓，也沒有地下室和停車空間，若重新檢討一些相關空地和容積，即可擴建第二辦公大樓，這塊土地完整且和市政大樓、議會連結。

李中表示，2016年前市府評估要以文高17興建第二辦公大樓，把興大附農2.05公頃土地變更成機關用地，未來合作開發，再怎麼想都很不恰當，不論未來要不要蓋辦公大樓，或開發當當捷運場站，還要花用地取得費，市府估算私人土地一坪近80萬取得，學校用地取得一坪只有22萬，價格不對等，這等於是「搶學校用地，很不道德」，建議把地還給興大附農。

台中市議會宣讀完專案報告建議事項內容後，民進黨議員何敏誠說他要補充發言，針對台灣大道文高17要不要興建第二辦公大樓也有疑慮，一定要「從長計議」，國民黨議員李中說，「你附議我的內容就好了！」何敏誠說，「我要講我的啦。」接著又說，李中說的有道理，建設局、都發局目前的用地可以再充分利用，市政中心規劃要有聚落方塊概念，文高17跨過台灣大道，不是合理的都市規劃，建議盧市府從長計議。

民進黨議員陳淑華主張，捷運藍線在台灣大道（至少文心路到惠來路路段）應開闢捷運藍線地下道，這重大計畫非常重要，建議地下道與第二辦公大樓興建並且共構，這對該地區發展非常重要，沒有推拖拉的時間，需要有長遠台中發展眼光，必須到決策的時間了。