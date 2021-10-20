文高17不蓋台中第二辦公大樓了！交通局要闢停車場
台中市政府因辦公空間不足，在前市長林佳龍任內規劃將興大附農第二校區（文高17）部分土地變更為機關用地，要興建第二辦公大樓。市長盧秀燕上任後評估，若要興建第二辦公大樓，隨著物價上漲，工程經費高達65.17億元，考慮財源有限、舉債空間不多，會排擠其他重大預算，決議暫緩興建，先開闢停車場使用。
無黨籍議員陳廷秀說，惠中路文高17用地，是把興大附農的校地變更成機關用地，已經3年了現在卻變成「閒置空間」，若要規劃變成停車場使用，要加速腳步，也要預估完工收益，回饋給興大附農。
國民黨議員陳成添指正中市府，「文高17是否興建市府第二辦公大樓」專案報告名稱寫錯了，文高17已都市計畫變更成機關用地，名稱不是「文高17」。
陳成添說，他自己是興大附農校友，前市府未獲得學校同意，就強行變更「文高17」用地為機關用地，都市計畫變更案送到內政部都委會審議，在土地變更前，興大附農租給興農當作園藝使用，每年有420萬元租金收入，3年來損失1200多萬元，市府既然不蓋辦公大樓，要開闢成平面停車場，就要快點動工、完工，否則又是「占地損益」學校的收入損失誰負責？
台中市秘書處表示，文高17用地有2.05公頃變成機關用地，前市府要與興大附農共同開發，市長盧秀燕評估若當第二辦公大樓要花高達65.17億元興建，花費太高，財政預算花費應以民生相關建設、社福優先，台中州廳修復後可繼續當辦公廳舍使用，能解決辦公空間不足的問題。
交通局表示，2017、2018年有邀集興大附農、農業局、教育局一起討論「文高17市政二辦用地興闢路外停車場」評估，興大附農同意可開闢臨時停車場，未來市府收益50％給校方，預計今年12月底開工、明年6月平面停車場完工，可提供326席車位。
交通局說，這塊土地已變成機關用地，未來也保留彈性可當作捷運藍線的站體，開發地下街，延伸藍線、綠線的地下空間串聯。
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