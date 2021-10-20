快訊

高端發布重訊前至少9次交易爆量 藍委：內線交易事證很明確

城中城善款激增破億 里長：多人冒名想登記成住戶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文高17不蓋台中第二辦公大樓了！交通局要闢停車場

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市秘書處表示，文高17用地有2.05公頃變成機關用地，前市府要與興大附農共同開發，市長盧秀燕評估若當第二辦公大樓要花高達65.17億元興建，花費太高，決定先開闢成路外停車場。圖／台中市交通局提供
台中市秘書處表示，文高17用地有2.05公頃變成機關用地，前市府要與興大附農共同開發，市長盧秀燕評估若當第二辦公大樓要花高達65.17億元興建，花費太高，決定先開闢成路外停車場。圖／台中市交通局提供

台中市政府因辦公空間不足，在前市長林佳龍任內規劃將興大附農第二校區（文高17）部分土地變更為機關用地，要興建第二辦公大樓。市長盧秀燕上任後評估，若要興建第二辦公大樓，隨著物價上漲，工程經費高達65.17億元，考慮財源有限、舉債空間不多，會排擠其他重大預算，決議暫緩興建，先開闢停車場使用。

無黨籍議員陳廷秀說，惠中路文高17用地，是把興大附農的校地變更成機關用地，已經3年了現在卻變成「閒置空間」，若要規劃變成停車場使用，要加速腳步，也要預估完工收益，回饋給興大附農。

國民黨議員陳成添指正中市府，「文高17是否興建市府第二辦公大樓」專案報告名稱寫錯了，文高17已都市計畫變更成機關用地，名稱不是「文高17」。

陳成添說，他自己是興大附農校友，前市府未獲得學校同意，就強行變更「文高17」用地為機關用地，都市計畫變更案送到內政部都委會審議，在土地變更前，興大附農租給興農當作園藝使用，每年有420萬元租金收入，3年來損失1200多萬元，市府既然不蓋辦公大樓，要開闢成平面停車場，就要快點動工、完工，否則又是「占地損益」學校的收入損失誰負責？

台中市秘書處表示，文高17用地有2.05公頃變成機關用地，前市府要與興大附農共同開發，市長盧秀燕評估若當第二辦公大樓要花高達65.17億元興建，花費太高，財政預算花費應以民生相關建設、社福優先，台中州廳修復後可繼續當辦公廳舍使用，能解決辦公空間不足的問題。

交通局表示，2017、2018年有邀集興大附農、農業局、教育局一起討論「文高17市政二辦用地興闢路外停車場」評估，興大附農同意可開闢臨時停車場，未來市府收益50％給校方，預計今年12月底開工、明年6月平面停車場完工，可提供326席車位。

交通局說，這塊土地已變成機關用地，未來也保留彈性可當作捷運藍線的站體，開發地下街，延伸藍線、綠線的地下空間串聯。

惠中路文高17用地，前市府把興大附農的校地變更成機關用地，已經3年了現在卻變成「閒置空間」，議員呼籲若要規劃變成停車場使用，要加速腳步，也要預估完工收益，回饋給興大附農。圖／台中市交通局提供
惠中路文高17用地，前市府把興大附農的校地變更成機關用地，已經3年了現在卻變成「閒置空間」，議員呼籲若要規劃變成停車場使用，要加速腳步，也要預估完工收益，回饋給興大附農。圖／台中市交通局提供
惠中路文高17用地，前市府把興大附農的校地變更成機關用地，已經3年了現在卻變成「閒置空間」，議員呼籲若要規劃變成停車場使用，要加速腳步，交通局預估今年12月底開工、明年6月平面停車場完工，可提供326席車位，50％收益回饋興大附農。圖／台中市交通局提供
惠中路文高17用地，前市府把興大附農的校地變更成機關用地，已經3年了現在卻變成「閒置空間」，議員呼籲若要規劃變成停車場使用，要加速腳步，交通局預估今年12月底開工、明年6月平面停車場完工，可提供326席車位，50％收益回饋興大附農。圖／台中市交通局提供
台中市秘書處表示，文高17用地有2.05公頃變成機關用地，前市府要與興大附農共同開發，市長盧秀燕評估若當第二辦公大樓要花高達65.17億元興建，花費太高，決定先開闢成路外停車場。圖／記者喻文玟翻攝
台中市秘書處表示，文高17用地有2.05公頃變成機關用地，前市府要與興大附農共同開發，市長盧秀燕評估若當第二辦公大樓要花高達65.17億元興建，花費太高，決定先開闢成路外停車場。圖／記者喻文玟翻攝

停車場 盧秀燕 都市計畫

延伸閱讀

中市府發行多種卡片被酸「卡卡」 市長：明年繼續發卡

幸福大調查 台中施政滿意與總體競爭力 10年來最讚

第12期疫苗將開打 中市開設快打站支援

東豐快速道路 盧秀燕：確定復工且採「立交共構」模式

相關新聞

文高17不蓋台中第二辦公大樓了！交通局要闢停車場

台中市政府因辦公空間不足，在前市長林佳龍任內規劃將興大附農第二校區（文高17）部分土地變更為機關用地，要興建第二辦公大樓...

台中水湳轉運中心規模縮水4成？交通局：物料上漲

台中水湳轉運中心從前市長胡志強提出至今已近10年，地點在環中路、中科路口，前市長林佳龍先評估要做成促參案，2017年另提...

南投崩埤道路已重鋪 縣府再簽350萬元修路顧排水

南投縣中寮鄉和興、廣興、復興3村4處道路、排水溝及野溪護岸年久失修，地方苦不堪言，縣府將簽核近350萬元加速測設發包改善...

彰化縣26日在體育館開設BNT快打站 上下午各5700人

新冠肺炎第12輪疫苗BNT、AZ、莫德納3項疫苗預約今天（20）中午截止，為因應龐大的施打量，彰化縣政府訂26日在彰化縣...

台中犁記餅店老板張仕宗逝 曾說「政府做不到我來做」

台中犁記餅店老板張仕宗今天凌晨零時許，傳出在自家病逝，享壽52歲，今天上午，不少警界人士都發文哀悼，透露不捨的心情，張近...

疫情趨緩弘光科大志工服務動起來 社區居民開心

疫情趨緩，弘光科技大學落實社會責任，開始進行實體志工服務，已經打完一劑疫苗的學生，在做過PCR檢測後，前進小學服務，營養...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。