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南投崩埤道路已重鋪 縣府再簽350萬元修路顧排水

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府簽核近350萬元加速測設發包改善中寮鄉和興、廣興、復興3村4處道路、排水溝及野溪護岸。圖／南投縣政府提供
南投縣政府簽核近350萬元加速測設發包改善中寮鄉和興、廣興、復興3村4處道路、排水溝及野溪護岸。圖／南投縣政府提供

南投縣中寮鄉和興、廣興、復興3村4處道路、排水溝及野溪護岸年久失修，地方苦不堪言，縣府將簽核近350萬元加速測設發包改善；另崁頂村崩埤產業道路挹注250萬元重鋪路面，並加設擋土牆已完竣，沿途農戶對外交通更安全順暢。

縣府指出，和興村仙洞坪9號農路支線路面嚴重損壞，評估須挹注70萬元重鋪200米長、20公分厚的混凝土路面，並增設105米長、1米超的擋土牆；同村頂城農路則是缺乏排水溝，預計以30萬元經費增設40米長的排水溝，改善排水。

而廣興村廣福橋旁野溪下游有約40米長溪段未施設護岸，且因左岸為農園，兩岸經溪洪沖刷出現邊坡侵蝕情形，評估將施設38米長、4米高護岸及2座長2.5米長固床工，經費粗估約110萬元，施工後將有效改善及加固護岸功能。

另，復興村復興巷8號旁野溪也有類似問題，因此將施設45米長、4米高護岸，以及2座2.5米長的固床工，經費也需約135萬元；縣府表示，3村4處改善地點所需經費近350萬元，會勘評估均呈交縣長林明溱簽核獲准將盡速發包改善。

林明溱說，只要是農民公共通行運輸上確有需要都將優先協助改善，此次道路、排水溝及野溪護岸均已責成工務、農業處等單位加速測設發包改善；此外，先前挹注250萬元改善崁頂村崩埤產業道路，現也已幾近完工。

而崁頂村崩埤產業道路連通139線道，沿途農戶眾多，此次一口氣將1000米長、5米寬的路段重新鋪瀝青並劃設路邊線，同時增設500米長、2.5米高的上邊坡擋土牆，改善後的道路平整安全，沿途農戶對外交通將更安全順暢。

南投縣中寮鄉崁頂村崩埤產業道路連通139線道，近期路面重新鋪設完成，沿途農戶交通平整安全。圖／南投縣政府提供
南投縣中寮鄉崁頂村崩埤產業道路連通139線道，近期路面重新鋪設完成，沿途農戶交通平整安全。圖／南投縣政府提供
南投中寮廣興村廣福橋旁野溪下游有約40米長溪段未施設護岸，兩岸經溪洪沖刷出現邊坡侵蝕情形。圖／南投縣政府提供
南投中寮廣興村廣福橋旁野溪下游有約40米長溪段未施設護岸，兩岸經溪洪沖刷出現邊坡侵蝕情形。圖／南投縣政府提供

護岸 林明溱 農民

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