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台中77歲翁接種莫德納第2劑 3天後不治

中央社 / 台中20日電

台中市1名77歲老翁有慢性病史，9月23日接種莫德納第2劑，隔天有肌肉痠痛及呼吸喘狀況，就診後返家，26日倒臥床邊往生，經解剖初判死因為高血壓性心臟病。

台中市衛生局今天接受中央社記者採訪表示，1名77歲老翁9月23日接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第2劑莫德納疫苗後，隔天出現腰部、肌肉痠痛以及呼吸喘症狀，經就診返家，9月26日上午家屬發現他倒臥床邊往生，本案經解剖，初步研判死因為高血壓性心臟病。

衛生局指出，本案家屬疑與疫苗相關提出受害救濟申請，市府將協助後續申請事宜及請民政局進行慰問關懷。

衛生局統計，截至10月20日止，AZ疫苗通報數計680案，含住院中38案及死亡案100案。莫德納疫苗通報數計164案，含住院中24案及死亡案23案。高端疫苗通報數計43案，含住院中2案，含死亡案2案。BNT疫苗通報數計118案，含住院中6案，含死亡1案。

莫德納疫苗 衛生局

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