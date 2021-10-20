台中77歲翁接種莫德納第2劑 3天後不治
台中市1名77歲老翁有慢性病史，9月23日接種莫德納第2劑，隔天有肌肉痠痛及呼吸喘狀況，就診後返家，26日倒臥床邊往生，經解剖初判死因為高血壓性心臟病。
台中市衛生局今天接受中央社記者採訪表示，1名77歲老翁9月23日接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第2劑莫德納疫苗後，隔天出現腰部、肌肉痠痛以及呼吸喘症狀，經就診返家，9月26日上午家屬發現他倒臥床邊往生，本案經解剖，初步研判死因為高血壓性心臟病。
衛生局指出，本案家屬疑與疫苗相關提出受害救濟申請，市府將協助後續申請事宜及請民政局進行慰問關懷。
衛生局統計，截至10月20日止，AZ疫苗通報數計680案，含住院中38案及死亡案100案。莫德納疫苗通報數計164案，含住院中24案及死亡案23案。高端疫苗通報數計43案，含住院中2案，含死亡案2案。BNT疫苗通報數計118案，含住院中6案，含死亡1案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言