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彰化縣26日在體育館開設BNT快打站 上下午各5700人

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
新冠肺炎第12輪疫苗BNT、AZ、莫德納3項疫苗預約今天（20）中午截止，為因應龐大的施打量，彰化縣政府訂26日在彰化縣體育館開設BNT大型快打站，上下午各打5700人。圖／彰化縣政府提供
新冠肺炎第12輪疫苗BNT、AZ、莫德納3項疫苗預約今天（20）中午截止，為因應龐大的施打量，彰化縣政府訂26日在彰化縣體育館開設BNT大型快打站，上下午各打5700人。圖／彰化縣政府提供

新冠肺炎第12輪疫苗BNT、AZ、莫德納3項疫苗預約今天（20）中午截止，為因應龐大的施打量，彰化縣政府訂26日在彰化縣體育館開設BNT大型快打站，上下午各打5700人。

彰化縣政府指出，第12輪疫苗依不同廠牌疫苗預約分流，BNT第一劑的第一階段對象須滿30歲以上、10月13日中午12時前完成意願登記者，都可以預約；AZ第二劑須符合7月30日前已接種AZ第一劑的38歲以上民眾；莫德納第二劑，須為7月16日前接種第一劑的55歲以上民眾，縣長王惠美提醒符合資格的鄉親，記得在中午前上網預約。1922公費疫苗預約平台

王惠美表示，彰化縣政府為服務更多鄉親，10月26日將在縣立體育館開設BNT大型快打站第，施打時間為當天上午8時到11時30分，下午1時到4時，開設人數上下午各5700人，除體育館外，彰化縣各鄉鎮快打站皆尚有餘額，請收到中央簡訊符合預約資格民眾，今天中午12時截止前，儘速至預約平台完成預約。

疫苗 BNT

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