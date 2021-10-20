疫情趨緩弘光科大志工服務動起來 社區居民開心
疫情趨緩，弘光科技大學落實社會責任，開始進行實體志工服務，已經打完一劑疫苗的學生，在做過PCR檢測後，前進小學服務，營養系與生物醫學工程系學生在老師的帶領下，到沙鹿竹林社區活動中心，舉辦營養與肌力檢測、銀髮族體適能檢測，社區居民開心說，好久沒看到這群熱心的師生。
「真的很開心，悶超久，謝謝你們到社區來辦活動。」營養系副教授王雪芳、醫工系副教授鮑建國在疫情趨緩後，在嚴謹的防疫措施與人數控管下，一起帶領學生，到沙鹿竹林舉辦活動，社區居民一看到師生，開心熱烈歡迎，因為受到疫情影響，很多活動停辦或延期，好不容易恢復實體活動，讓居民很期待。
營養系透過營養與肌力檢測，讓居民了解自己的肌肉量、肌力和營養狀況，醫工系以銀髮族體適能檢測，讓民眾了解自己的肌力，柔軟度和敏捷度；學生分工合作，分組幫社區長輩量血壓、進行各項檢測，學生說，參加社區志工活動，可以提早接觸實務操作，對以後實習有幫助，也能發揮所學回饋社會。
諮輔志工隊、食品科技系、護理系等社團、系學會，在疫情趨緩後也開始進行志工服務，將參與活動的點滴，做成影片放到網路與大家分享；諮輔志工隊製作「頑」老返童 青銀共創快樂時光影片，學生志工連續10年陪伴甘霖樂多家園長輩一起出遊，今年原本安排好的春遊活動，受疫情影響變成秋遊，學生帶長輩到台中科博館、草屯手工藝園區郊遊，行動不便的長輩，由學生推著輪椅，一起享受藍天綠地的大自然、曬曬太陽。
學生們安排一連串活動，丟紙飛機、玩竹槍橡皮筋，為了拉近彼此距離，搭配懷舊老歌吸引長輩，共創造祖孫快樂時光，學生范欣慧說，每一次出隊都受益良多，學習到該如何陪伴長輩，更懂得珍惜所有寶貴緣分，不讓時間浪費掉，「每一次付出使我看到更多迷人的笑容。」學生吳姿瑩則說，服務他人最大的收穫就是讓他人快樂，每個人的生命經驗中，都有值得我們傾聽、學習的故事，想把正能量帶給更多人。
吉他社在疫情最嚴重期間，創作「無憂」這首歌曲，由社員卓芊禧、陳柏諭一起填詞譜曲，社員湯芷柔主唱，卓芊禧則請自己的弟弟協助拍攝MV、剪輯，表達出防疫期間的生活與心情，花一個月完成。
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