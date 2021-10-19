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搶打第二劑莫德納台中已列冊 萬餘長者卻自行預約

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市今天下午2時起開放55歲以上、7月16日前接種第一劑莫德納疫苗者預約登記第二劑，卻發現因原本列為專案造冊的65歲以上長者自行預約了1萬1千人，因此出現名額不足情形。圖／台中市政府提供
台中市今天下午2時起開放55歲以上、7月16日前接種第一劑莫德納疫苗者預約登記第二劑，卻發現因原本列為專案造冊的65歲以上長者自行預約了1萬1千人，因此出現名額不足情形。圖／台中市政府提供

台中市今天下午2時起開放55歲以上、7月16日前接種第一劑莫德納疫苗者預約登記第二劑，卻發現許多人住市區卻預約到彰化去打，市府衛生局晚間了解並和中央核對；中央查出，有原本列為專案造冊的65歲以上長者卻自行預約了1萬1千人，才出現名額不足情形。

為此，衛生局長曾梓展快定，所有符合規定卻預約不到的55至64歲民眾，可以在原本預計施打梯次的22日、27日兩天中午過後，前往住家附近快打站施打，不必再預約了。

市府指出，台中市65歲以上長者有6萬多人，市府安排22日、27日兩日以造冊方式接種，並在兩天的下午安排55歲以上、7月16日前接種第一劑莫德納疫苗者打第二劑，但因因65歲以上的6萬多人裡，有1萬1千卻不理會造冊，而自行預約了。

至於為何自行預約，有人說是這些長者想預約後才安心，但也有人猜，儘管市府有貼心的造冊動作，但可能他們並不知道市府有為他們造冊一事。

曾梓展說，經晚間緊急開會決定，只要是55至64歲且符合7月16日前已接種之台中市民，若未能在1922預約成功者，可攜帶黃卡、健保卡及身分證到當區或鄰近快打站即可接種。

至於65歲以上長者，衛生局呼籲，只要拿著通知單，就可以依照指示時間地點前往施打， 不必搶預約施打。

莫德納疫苗 台中市

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