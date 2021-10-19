彰化大手筆1.3億採購新警車 汰舊換新提升警力

彰化縣政府與警察局爭取中央補助警用車輛汰舊換新，中央與縣府共編列經費1億3410萬元採購警用汽車、機車380輛，今天舉行授車儀式，彰化縣長王惠美表示，警用車輛汰舊換新後，巡邏車逾齡比由51.5%，降至21.7%，將有助於提升快速機動打擊犯罪的效率。

王惠美今天在彰化警察局局長吳坤旭等人陪同下主持授車儀式，王惠美說，彰化縣是直轄市以外唯一百萬人口以上大縣，特別感謝警察夥伴日以繼夜打擊犯罪，維護治安，所以她也非常重視警政工作，積極更新警用裝備，縣府和警察局向中央爭取了8775萬元，縣府編列4635萬元，總共採購了134輛警車以及246台機車，讓巡邏車逾齡比由51.53%，降至21.74%，偵防車逾齡比由33.64%降至14.55%。

王惠美說，除了汰換老舊警車，也編列了警察廳舍興建經費，包括現在已經啟用的彰化分局大埔派出所、即將落成的莿桐派出所、規劃中的北斗分局田尾分駐所，及納入「彰化縣綜合服務行政大樓」規劃案的鹿港分局福興分駐所、納入「埔鹽鄉綜合行政大樓」規劃案的溪湖分局埔鹽分駐所，另外員林分局南區派出所，也在進行土地的取得及後續規劃興建的相關程序，期待讓警察同仁有一個更優質的工作環境。

為了讓警察同仁都夠安心拚治安，王惠美說，縣府也積極協助更新警用設備、路口監視器系統裝置以及員警健康檢查，疫情期間特別謝謝所有警察同仁的辛勞，有了警察協助治安、交通與防疫，也才能讓縣民安心拚經濟。