彰化鐵路高架化增設金馬中央二站 帶動房地產交易熱絡

彰化鐵路高架化可行性評估案歷經十一年爭取，國發會昨天終於審查通過，不過多位議員也關心對於龐大的配合款彰化縣要如何籌措財源？彰化縣長王惠美表示，彰化縣需負責102億元配合款，配合款將分年分期編列，中央也要求彰化要成立基金，確保整個工程後續經費無虞。

彰化市鐵路高架化案全長9.5公里，總經費約400億，預計綜合規劃、環評約2年，施工期10年，將會增設金馬和中央2座通勤車站，未來接連台中捷運綠線，並可再延伸到鹿港捷運，由於可以消除四處平交道、四座陸橋、二座天橋，即可縫合彰化市被阻隔的都市發展。

其實建商早就看好彰化鐵路高架化土地開發前景，提前卡位購地佈局，今年有建商更以7.4億元高價買下彰化市945坪商業用地，地點即非常靠近未來鐵路高架化中央通勤車站，根據地政處統計資料，彰化市都市計畫區土地近2年價格上揚，尤以彰化火車站至中央陸橋一帶土地交易相當熱絡。

地方對於彰化鐵路高架化帶動地方發展寄予厚望，不過對於縣府得負擔龐大的配合款也有憂慮，今天也成為彰化縣議會關心焦點，縣議員張錦昆說，鐵路高架化彰縣府要再負責一百多億配合款，要快找財源，因為重大工程未來得再面對建材節節上漲的壓力。

縣議員吳韋達說，彰化鐵路高架化用地徵收也要編列很多預算，需要加速規劃期程。縣議員李成濟說，已傳出鐵路高架化要在花壇設機務段，但高架化只到大埔截水溝，並沒有到花壇，但設機務段可能得徵收那麼多良田，會造成地方反彈，到底對地方是利是弊，一定要好好評估。

王惠美說，彰化鐵路高架化縣府要負擔102億，縣府也會配合土地相關變更，中央也要求要成立一個基金，後續會逐年把基金撥付進去，確保整個工程的費用，縣府都會依照承諾來做。除了工程外，可能有一些經過鐵路高架後所產生出來的土地以及都更的收益進來，縣府會在財務方面讓它極大化，將錢花在刀口上，會好好規劃。