南投消防公安設備稽查 嘉美大樓有缺失限期改善

高雄城中城大火釀嚴重死傷，引起社會高度關注，為免類似狀況發生，南投縣消防局今針對草屯鎮住商集合住宅辦理消防安全檢查及火災搶救演練，經公安設備稽查，嘉美大樓有缺失，依法開單要求限期改善，也呼籲民眾應注意防火安全。

南投縣消防局指出，草屯鎮內有2處住商集合住宅，分別為嘉美大樓、大衛王大樓，為提高居民火災安全常識和緊急應變能力，並呼籲重視住家及公共場所防火安全，以保障生命財產安全，今為此跨單位辦理消防安全檢查及火災搶救演練。

副縣長陳正昇今率建設處長李正偉、消防局長林聰吉等人至草屯嘉美、大衛王集合住商大樓進行公安設備稽查，瞭解火災救難演練情形，逐項檢查確認，大衛王大樓大致符合消防公安相關法規，僅局部場所防火管理措施需加強，已提醒改善。

而嘉美大樓經逐樓層檢測營業場所及住宅檢測消防安全設備及公安問題，發現該大樓業者及住戶有尚未規劃火災逃生避難流程、於避難平台與逃生通道堆積雜物等缺失事項，當場依法開立限期改善通知單要求改善，並重申防火安全重要性。

此外，今天在大樓現場模擬火災發生狀況，由指揮官率警消同仁依高樓特性及周圍地形部署雲梯車執行高樓搶救，啟動大型灑水設備、布線入室搜索及人命搜救等防災相關措施，同時測試各項消防設備是否符合消防法規相關規範。