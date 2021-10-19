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議員批台積電買綠電用煤電 用電越多台中汙染越高

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李中今抨擊用電大戶台積電買綠電，但實際多數用的卻是台中火力發電廠的煤電，台積電用電越多，汙染越嚴重。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李中今抨擊用電大戶台積電買綠電，但實際多數用的卻是台中火力發電廠的煤電，台積電用電越多，汙染越嚴重。記者陳秋雲／攝影

台中市議員李中今抨擊用電大戶台積電綠電，實際多數用的是台中火力發電廠的煤電，台積電用電越多，汙染越嚴重。他也要求環保局盡速提減碳具體策略與計畫，不要讓市民繼續被溫室氣體與空汙雙重夾擊。市府提出36項目標並重點推動「永續168目標策略」，2023打造無煤城市，朝2050年淨零碳排目標邁進。

李中指出，根據台電即時發電資訊，台中用電量遠低於北部與南部，但發電量居高不下，經濟部與中火卻總是說台中市用電量比發電量高「這是睜眼說瞎話」。現階段燃煤機組都可以運作，之後又塞兩部燃氣機組來台中，台中的溫室氣體總量到時候節節高升，勢必增加空汙與極端氣候的威脅。

另台積電準備在大肚設3奈米廠，預估1年需要75萬千瓦的用電量，中火燃煤機組一部的發電量是55萬千瓦，換句話說，將近一部半的燃煤機組發電量都供給台積電，雖然台積電帳面上跟台電買了外地的綠電，實際上用的都是中火本地的煤電，造成台積電用電越多，台中汙染就越嚴重。

李中要求環保局明確提出計畫與目標數字，讓企業與民眾清楚每年要減碳多少。環保局表示，台中今年1月簽署「氣候緊急宣言」9月發布「2021台中市自願檢視報告」中，均納入台中市碳排放量減量目標，即「2030年較2005年溫室氣體減量30%」年排放量降至2155.7萬噸CO2e。

為達標， 市府提36項目標並推動「永續168目標策略」，包含2023年打造1個無煤城市、2030年再生能源使用率達20%、太陽能發電累計設置容量達1GW、工業區新租購廠商屋頂50%面積設置光電、電動公車占比提升至100%、電動機車成長率200%，訂定PM2.5年平均濃度在2025年達14μg/m3（微克/立方公尺）、2030年12μg/m3，朝2050年淨零碳排目標邁進。

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