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北市加開5地點在這！指揮中心：疫苗預約不到下階段也可約

搶不到疫苗？第12輪施打量能北市不到四成 各縣市數據曝

第12期疫苗將開打 中市開設快打站支援

中央社 / 台中19日電

第12期COVID-19疫苗將開打，台中市盧秀燕今天表示，這次疫苗施打種類多、數量大，市府將開設快打站支援，而且規劃每一場域只施打一種疫苗，會小心安排避免出錯。

盧秀燕今天在市政會議中表示，第12期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗將於22日起分兩階段開打，市府已規劃於22日、24日至29日等7天開設快打站，供民眾預約接種。

盧秀燕指出，第12期疫苗施打是艱困、挑戰的一期，除因有3種疫苗類別同時施打，每種疫苗施打劑量、是否須稀釋程序不同，市府在疫苗調度、發放及施打上更加謹慎，採「一個場域、一個時間點、一種疫苗」提供接種，安全穩健最重要。

第12期疫苗台中市將分兩階段施打，盧秀燕說，第1階段10月22日至27日施打超過30萬劑，第2階段10月28日至11月3日施打超過18萬劑，兩階段將超過50萬劑施打量。

台中市政府衛生局長曾梓展在會中指出，其中22日、27日兩天，快打站為台中7月16日前已接種第1劑莫德納疫苗、間隔滿10週以上的65歲以上長輩及55歲以上原住民接種。

曾梓展說，符合施打第2劑莫德納疫苗的長輩，會由里鄰長將疫苗注射通知單送到家裡，長輩免上網預約，只要持身分證、健保卡、黃卡與接種通知單到快打站施打即可，預計接種約5萬名長輩，這次為長輩施打完畢後，台中市65歲以上長輩將大致都完成2劑疫苗接種。

莫德納疫苗 盧秀燕 台中市

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