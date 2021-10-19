聽新聞
test
0:00 / 0:00
東豐快速道路 盧秀燕：確定復工且採「立交共構」模式
台中市議會今進行定期大會專案報告，台中市議員張瀞分關切東豐快速道路復工時程及銜接國道的規劃，市長盧秀燕承諾二個「確定」，除了東豐快一定會復工，東豐快與國道四號豐潭段「立交共構」銜接，市府確定會向高公局爭取。
市議員張瀞分表示，東豐快速道路本來蓋得好好的，前市府宣布停工後波折不斷，衍生廠商求償、路線變更等爭議，甚至遭台中高等行政法院撤銷環評審查決議，環評須重來，如沒有停工延宕，東豐快速道路早就蓋好通車了。
根據建設局提出的專案報告，東豐快速道路全線分五個施工標，第四、第五標2018年完工，其他的部分在2019年重新啟動環境影響評估，今年4月定稿本認可完成。市議員張瀞分要求市府盡速復工，針對東豐快與國道四號豐潭段銜接的設計爭議，要採取地方「立交共構」的意見。議員冉齡軒也作同樣要求。
市長盧秀燕強調，張瀞分議員在競選時一再要求東豐快盡速復工，積極反映翁子里長連佳振的意見，建議東豐快銜接國道四號豐潭段採「立交共構」，盧秀燕另強調兩個確定，就是東豐快一定復工，而「立交共構」可行，市府一定會向高工局爭取。
張瀞分強調，東豐快速道路主要是為了建構山城地區快速又安全的道路，不只提升醫療護送效率，也可以帶動地方發展，她感謝盧秀燕市長推動復工，也呼籲市府盡快動工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言