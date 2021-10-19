東豐快速道路 盧秀燕：確定復工且採「立交共構」模式

台中市議會今進行定期大會專案報告，台中市議員張瀞分關切東豐快速道路復工時程及銜接國道的規劃，市長盧秀燕承諾二個「確定」，除了東豐快一定會復工，東豐快與國道四號豐潭段「立交共構」銜接，市府確定會向高公局爭取。

市議員張瀞分表示，東豐快速道路本來蓋得好好的，前市府宣布停工後波折不斷，衍生廠商求償、路線變更等爭議，甚至遭台中高等行政法院撤銷環評審查決議，環評須重來，如沒有停工延宕，東豐快速道路早就蓋好通車了。

根據建設局提出的專案報告，東豐快速道路全線分五個施工標，第四、第五標2018年完工，其他的部分在2019年重新啟動環境影響評估，今年4月定稿本認可完成。市議員張瀞分要求市府盡速復工，針對東豐快與國道四號豐潭段銜接的設計爭議，要採取地方「立交共構」的意見。議員冉齡軒也作同樣要求。

市長盧秀燕強調，張瀞分議員在競選時一再要求東豐快盡速復工，積極反映翁子里長連佳振的意見，建議東豐快銜接國道四號豐潭段採「立交共構」，盧秀燕另強調兩個確定，就是東豐快一定復工，而「立交共構」可行，市府一定會向高工局爭取。

張瀞分強調，東豐快速道路主要是為了建構山城地區快速又安全的道路，不只提升醫療護送效率，也可以帶動地方發展，她感謝盧秀燕市長推動復工，也呼籲市府盡快動工。