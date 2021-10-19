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日月潭冒泡泡原因找到了！ 抽水馬達水管鏽蝕破流
日月潭水面不斷有泡泡從潭底冒出，一度引發民眾恐慌後，網路上以訛傳訛的流言四起，甚至懷疑是否有「異象」將要發生，日管處上周出面駁斥「只是抽水馬達水管破裂」後，上午派員前往伊達邵碼頭4號浮排下方檢修，找到破漏的抽水馬達水管，發現早已鏽蝕不堪、噴水不斷，當場進行更換。
日月潭國家風景區表示，上周國慶連假有人在伊達邵碼頭水域，發現潭面不斷冒出泡泡，因而在網路臉書上留言形容，「潭水像是被煮沸一樣，不斷有泡泡從潭底冒出」，甚至有人懷疑是最近地震頻傳，導致有新的溫泉冒出，或是天災地變的前兆，由於流言不斷，伊達邵遊客中心上午找來水電技師進行維修。
日管處表示，上周國慶連假遊客眾多，有傳出一連串的猜測後，就已研判是抽水馬達水管破裂，果然上牛從伊達邵碼頭4號浮排下方，找到鏽蝕嚴重的抽水馬達水管，破漏處甚至噴水達1公尺遠，才會不斷冒出氣泡水流。
伊達邵遊客中心員工當下哭笑不得外，並強調「只是一條抽水馬達水管破裂，就可以被傳成這樣⋯」，呼籲民眾不要再誤信傳言，過度猜疑，今天已完成水管修復，不讓它再冒泡泡了。
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