要做午餐自己做 社頭長照C據點魔法廚房開張

彰化縣第一處前瞻計畫長照新建案─社頭鄉第一社福大樓已完，預定本月底開幕，衛福部彰化醫院負責營運1樓C據點，已經先進駐，規畫空間設置「魔法廚房」，在C據點用餐的阿公、阿婆當天要挑菜、煮菜，成為縣內最特別的醫事C據點。

彰化醫院院長曾孔彥和社頭鄉長劉錦昌今天到C據點探視長者，10多名長者「要吃午餐自己做」，分為挑菜組、切菜洗菜組、烹飪組，一面俐落地挑出黃化菜葉、地瓜葉去莖，一面和曾孔彥等人閒話家常。

70歲蕭姓獨居長者表示，在家無聊，到C據點年齡相近的朋友聊天，還可以一起運動、唱歌，喜歡吃什麼菜都可以帶來煮，現在他反而覺得假日不能到C據點而感孤單。

蒸飪組的長者戴上白帽，切胡蘿蔔或煎著板豆腐，在C據點工作人員協助下煮出3菜1湯。73歲陳姓長者說，煎豆腐、煎魚她很拿手，自從子女成家立業都搬出去，很少機會展露廚藝，到C據點竟有機會作菜，重現很多人吃她煮的菜的情景，讓她覺得「自己還有路用」。

彰化醫院院長曾孔彥說，C據點一定要營造出家的fu，彰化醫院設立目標，希望老人家來了還想再來，最好天天來。社頭鄉長劉錦昌表示，鄉公所期待長輩都能在地老化，行動力還許可的時候，多到C據點唱唱跳跳、吃美味東西，促進身心健康活到120歲。