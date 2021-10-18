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主計長「20元麵線」遭批 盧秀燕：台中麵線45至55元

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃馨慧要求市府，針對低薪高物價要有具體作為。 記者陳秋雲/攝影
台中市議員黃馨慧要求市府，針對低薪高物價要有具體作為。 記者陳秋雲/攝影

物價齊漲，中央主計處長指麵線一碗20元，基層譁然。台中市議員黃馨慧表示，9月物價指數創下8年半以來新高，民眾痛苦指數攀升，她認為市府除監控物價、勸導緩漲外，應有實質對策，重視低薪追不上物價問題。

黃馨慧表示，民眾反映火鍋裡常見食材「蛋餃」漲幅高達24%；95無鉛汽油站上每公升31元。主計處長不知道民生物價水準，凸顯中央官員不接地氣，對民生物價指數無感。

黃馨慧詢問市長盧秀燕「台中麵線價格區間」盧秀燕回答，各地區域不一樣，大概在45元至55元中間，與市價差不多。

黃馨慧說，根據網路民調顯示，有六成六民眾會將五倍券花費在「生活用品」若持續萬物齊漲，五倍券還沒領到、可能就先感受到痛苦指數「五倍漲」的壓力。

黃馨慧建議市府，除監控物價丶勸導溝通廠商緩漲等消極措施，應正視後續民生物價問題，甚至所衍生的社會議題，提早擬定因應政策。

盧秀燕 火鍋 民調

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