議員批盧秀燕3年不見產業政策 經發局：多項全國第一

台中市議會今進行市長施政報告，民進黨市議員陳淑華表示，盧市府上任將滿3年。民調顯示，市民滿意的政策有雙十公車、老人健保、敬老愛心卡等補貼政策；但經濟發展及就業機會的滿意度最差，看不到市府針對產業變化趨勢提因應政策！

經發局表示，市府產業政策採「迎新輔舊」雙頭併進方式，一方面全力協助既有低污染工廠，輔導合法化，截至今年7月23日止，累計受理案件達4,646件，特定工廠登記及納管核准件數近3,462件，全國第一。

經發局表示，市府產業政策採「迎新輔舊」雙頭併進方式，一方面全力協助既有低污染工廠，輔導合法化，截至今年7月23日止，累計受理案件達4646件，特定工廠登記及納管核准件數近3462件，全國第一。

陳淑華表示，台中市政府舉辦購物節活動，加上各大百貨周年慶，多數消費集中在百貨等連鎖商場，在地店家及攤商都拿不到，沒有創造乘數效果，市府應有相關配套提振在地經濟。

陳淑華指出，台中購物節只會發現金，除此也看不到台中市整體產業政策，再這樣下去台中市整體競爭力將落後其他縣市。

陳淑華表示，自從中科開發以來，帶動台中市產業升級後，前兩任市長都將產業升級、轉型列為重要施政重點。但這兩三年，除配合中央、經濟部以外，沒有看到市府提出因應現在產業變化趨勢提出什麼政策！

台中有中科、機械五金，未來發展潛力可期，對於電動車、AI、航太機械等產業具相當優勢發展機會，但市府現只會辦購物節抽獎這樣煙火式的活動，卻沒有前瞻的產業發展方向，台中市發展何去何從？！

經發局指出，台中各項經濟指標成績亮眼，今年第二季七項經濟指標，包括公司登記家數成長數、公司登記資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數、新登記工廠家數、特定工廠與納管通過件數、投資台灣三大方案家數，除為六都第一，更是全國第一；其中公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數更蟬聯五季高居六都第一。

經發局也說，根據投資台灣事務所最新統計資料顯示，截至10月15日，經濟部「投資台灣三大方案」台中家數已達211家，全國第一，投資金額超過2330億元、創造逾1萬7000個就業機會。