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南投縣第12期預約接種分流備戰 80接種站力拚涵蓋率
考量第12期預約接種共計有BNT、AZ 、莫德納3種疫苗，以及跨6個不同年齡層，為緩解預約人潮，南投縣衛生局指出，全縣目前接種人員涵蓋率只有52.86%，將出動80家合約院所為縣民接種，並籲民眾配合中央1922疫苗預約平台預約方式，採2階段分流預約。
衛生局長陳南松表示，不只BNT第一劑放寬到30歲以上民眾登記，55歲以上的打過莫德納第一劑的民眾，10月19起可以預約第二劑，38歲以上已接種AZ第一劑者，也可預約第二劑。
南投衛生局提醒符合資格的民眾，留意中央及南投縣政府第12期預約及接種訊息外，縣府已完成接種排程規劃，計有醫院、診所、衛生所等80家接種單位，並已製作「10月份疫苗接種時程表」，讓民眾一目瞭然清楚各類疫苗接種期程。
南投縣第12期平台疫苗預約及接種時程，也會配合中央疫苗配撥時程，第1階段分BNT第一劑30歲以上者，10月18日至20日中午12時預約， 55歲以上、7月16日前已接種莫德納第一劑者以及38歲以上、7月30日前已接種AZ第一劑者，都是10月19下午2時起至20日中午12時開始預約，10月22日開始分別接種第二劑一周。
第二階段是23歲以上預約BNT第一劑者， 18歲以上、7月16日前已接種莫德納第一劑者，以及7月30日前已接種AZ第一劑者，分別是10月25日開始預約。
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