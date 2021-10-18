盼了10年終美夢成真 國發會通過彰化鐵路高架化案

歷經波折，地方盼了10多年的彰化鐵路高架化可行性評估案，行政院國家發展委員會今天下午審查時，彰化縣長王惠美親自與會說明，終於獲得通過，全案並將續呈報行政院核定，行政院核定後，將進入綜合規劃及環評階段，縣府也將同步配合擬定變更彰化市都市計畫，宣告高架化工程進入實質開發程序。

彰化市鐵路高架化案，起於國道3號高架橋後爬坡，迄於大埔截水溝後降坡，全長9.5公里，將採4軌道，總經費達399.5億元，如果經行政院核定，2年規劃環評、9年施工，也就是要11年後才能完工通車。彰化市鐵路高架化可消除四處平交道、四座陸橋、二座天橋，即可縫合彰化市被阻隔的都市發展。

王惠美特別感謝交通部及國發會在這2年多來給予的指導與支持，讓這次可行性評估順利通過。王惠美強調，彰化是山海線的交接點，相對地，對於鐵路的營運也是非常重要，從過去的2軌到現在的4軌，配合中央整個政策，透過鐵路高架化之後，能夠讓市區縫合，透過鐵路高架化之後，會有更寬廣的發展方向，期許彰化建縣300年之後，能再有另一個新的300年。

交通部次長祈文中表示，鐵路的立體化，對於彰化市來講是高架化，第一個，可以新增車站變成一個主要的運輸走廊，第二個，騰空的土地透過都市縫合，可以帶來非常多的土地使用強度的增強，再加上機檢段再往南延伸，四處的土地對彰化市來講，是一個土地使用的重新翻轉，一定可以給彰化市帶來新的風貌，也希望都市的縫合，能夠中央、地方充分合作，不只是交通建設的改善，也是都市發展的重新再造與新的開始。

王惠美表示，推動彰化市鐵路高架化刻不容緩，彰化縣政府自民國100年開始推動彰化市鐵路高架化計畫，歷經多次中央各部會召開之審查會議，至今已逾10年，秉持「建設不分藍綠」，中央與地方一起合作的精神積極爭取。

王惠美強調，彰化邁向建縣300年之際，可望在高架化工程的激勵帶動下，彰化縣將更積極擘劃都市發展藍圖，創造土地開發及觀光效益，活絡周邊商業活動，改善市容景觀，復甦都市機能，帶動整體經濟發展，逐步落實宜居城市的願景。