東勢教育園區案遭監察院糾正 教局：以安全為首要考量

台中市政府辦理「實驗教育複合園區12年一貫公辦民營實驗教育學校」案，監委林國明、賴鼎銘指該案未完成可行性、先期規劃及安全性評估，就發包辦理工程，且虛擲公帑逾1.16億元，且公告核准委託後，未簽訂行政契約，1年7個月後公告廢止委託案，嚴重損及政府公信，監察院因此糾正台中市政府。

教育局指出，市長盧秀燕上任後考量舊東勢高工因921大地震，造成校舍損毀無法使用而遷校，但不安全的原因仍然存在，市府考量不宜讓學童在安全疑慮的場域下進行任何教學活動。面對台中審計處、監察院提出問題，逐一解決。

教育局指出，市府規劃園區用途力求符合公共工程委員會公告要求「低度使用」前提下，不要在短時間湧入大量人潮，萬一有危險，民眾可自主逃生，市府正視舊東勢高工用地存潛藏的安全疑慮，所以在規劃客委會、農業局、教育局未來都是研習課程為主，不會長期待在園區。

教育局強調，市府重視監察院的指正，積極研議兼顧法令規定及安全考量的使用方案，不會讓用地閒置，並符合工程會建議，以低密度使用活化。

調查發現，中市府教育局完成實驗教育園區第1期工程後，同年12月公告公開徵求評選學校經營計畫，並持續進行第2、3期工程，理應評估掌握基地相關狀況，而後學校經營計畫經2018年3月、5月二次學者專家初審會議及同年9月複審會議通過，同年12月公告核准委託財團法人海聲人智學教育基金會辦理該實驗教育學校，該基金會2019年1月提送行政契約草案。

監察院指中市府未詳實評估東勢高工舊校區的地質環境，土地等不動產撥用及都市計畫變更程序未完成前，即公告公開徵求評選學校經營計畫，教育局表示，因屬前市府的作為，教局也請所屬不要重蹈覆轍。