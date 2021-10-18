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推隨袋徵收垃圾處理費 彰化縣針對4大超商評估試辦

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣目前是採隨水費徵收垃圾處理費。本報資料照片
彰化縣目前是採隨水費徵收垃圾處理費。本報資料照片

時代力量彰化縣議員吳韋達今天在縣議會定期會中，要求彰化縣環保局研擬垃圾處理費隨袋徵收措施，以達到垃圾減量的目標，環保局長江培根回覆表示，國內目前只雙北實施，各鄉鎮市公所清潔隊又未隸屬環保局，事權無法統一，且民眾為了減量可能亂丟垃圾均需考量，因此環保局今年已針對四大超商執行垃圾隨袋徵收評估計畫。

吳韋達表示，施行過垃圾處理費隨袋徵收的縣市，垃圾減量可達3到7成，彰化縣目前是採隨水費徵收垃圾處理費，假設使用布尿布用水沖洗重複使用，以及不使用免洗餐具，用水量增加，垃圾量減少，卻比起使用紙尿布、免洗餐具者，還要負擔更多垃圾處理費，在公平性上，隨水徵收不一定符合使用者付費概念。

環保局長江培根表示，隨袋徵收具有經濟上的誘因，在國內雙北實施，都有相當好的成效，彰化縣問題在於環保局與鄉鎮市公所清潔隊沒有互相隸屬，事權無法統一，而且民眾為了減少垃圾處理費，縣內的農田、河川溝渠、山坡地及濱海等空曠處，容易產生垃圾棄置情形。

吳韋達反駁說，目前國內除了雙北外，還有台中石岡、桃園4里試辦，至於新北也有濱海地區、山坡地、空曠處等，且垃圾減量後，清運人力可轉換為稽查人力，垃圾棄置狀況是可以被解決的，環保局應針對隨袋徵收進行可行性評估。

環保局表示，今年縣府已針對四大超商執行垃圾隨袋徵收評估計畫，後續規劃明年會製作專用垃圾袋、針對彰化縣401家四大超商業者辦理執行說明會，另針對26鄉鎮市公所辦理一場超商垃圾收運準則說明會，後規劃3到4位稽查人員，針對垃圾車沿線收運時間進行稽查作業，檢視超商是否依照規定將垃圾交付清潔隊，未依規定者與以拒收並開立勸導單。

目前隨袋徵收垃圾處理費只有台北市及新北市，以及台中市及桃園市少數區里實施。圖／報系資料照片
目前隨袋徵收垃圾處理費只有台北市及新北市，以及台中市及桃園市少數區里實施。圖／報系資料照片

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