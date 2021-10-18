推隨袋徵收垃圾處理費 彰化縣針對4大超商評估試辦

時代力量彰化縣議員吳韋達今天在縣議會定期會中，要求彰化縣環保局研擬垃圾處理費隨袋徵收措施，以達到垃圾減量的目標，環保局長江培根回覆表示，國內目前只雙北實施，各鄉鎮市公所清潔隊又未隸屬環保局，事權無法統一，且民眾為了減量可能亂丟垃圾均需考量，因此環保局今年已針對四大超商執行垃圾隨袋徵收評估計畫。

吳韋達表示，施行過垃圾處理費隨袋徵收的縣市，垃圾減量可達3到7成，彰化縣目前是採隨水費徵收垃圾處理費，假設使用布尿布用水沖洗重複使用，以及不使用免洗餐具，用水量增加，垃圾量減少，卻比起使用紙尿布、免洗餐具者，還要負擔更多垃圾處理費，在公平性上，隨水徵收不一定符合使用者付費概念。

環保局長江培根表示，隨袋徵收具有經濟上的誘因，在國內雙北實施，都有相當好的成效，彰化縣問題在於環保局與鄉鎮市公所清潔隊沒有互相隸屬，事權無法統一，而且民眾為了減少垃圾處理費，縣內的農田、河川溝渠、山坡地及濱海等空曠處，容易產生垃圾棄置情形。

吳韋達反駁說，目前國內除了雙北外，還有台中石岡、桃園4里試辦，至於新北也有濱海地區、山坡地、空曠處等，且垃圾減量後，清運人力可轉換為稽查人力，垃圾棄置狀況是可以被解決的，環保局應針對隨袋徵收進行可行性評估。