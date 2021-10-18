南投桃米路水溝沒加蓋釀傷亡 陳情中央後全蓋了

南投縣台21線桃米路是往返埔里、日月潭的幹道，也是暨大師生至市區的必經道路，但沿途路側水溝未加蓋、入夜視線差，車禍頻傳，地方陳情中央獲550萬元改善，公路總局、政院中部中心及公所等今實勘完工情形，校方及居民紛致謝。

埔里鎮公所指出，桃米路支應埔里往魚池、日月潭等車流，假日行車密集，且因鄰近國立暨南國際大學，更是該校師生至市區、通學的必經道路，但近年車禍事故多，還有人在夜間行駛時跌入水溝，2年多來至少逾30多人受傷，甚至死亡。

地方因此會同暨大校方向行政院中部聯合服務中心陳情，並於今年5月邀集公路總局實地現勘，決議將該路段的雙側水溝全面加蓋，並補強沿途照明設備，經中央核撥經費550萬元，已於日前完成改善，相關單位今前往實勘確認完工成果。

公路總局第二區養護工程處長劉世桐說，愛蘭橋到暨大的桃米巷口路段沿途樹蔭茂密，且缺乏照明設備，一旦夜間視力不佳、車速過快等，就恐因路側水溝未加蓋導致交通事故，會勘後盡速將全長1.5公里的水溝全面加蓋，並加強照明設備。

行政院中部中心執行長蔡培慧則說，今年4月底接獲暨大校長武東星反映，5月初就排定會勘，且全力促成改善，除了加蓋也籲請施工的埔里工務段要確保良好的排水功能及便於清淤，今會勘時也確認，水溝加蓋上方均有做導水溝槽。

暨大校長武東星今感謝中央協助改善道路問題，他說，今年2月上任後發現校內學生近幾年在該路段發生車禍受傷達上百件，令他憂心才透過公所陳情，不到半年時間就完成改善，施工效率讓師生贊許，校方也將加強校內道路交通安全宣導。