台中梧棲2地堆置土方塵土飛 環保局開單最高罰2000萬

台中市梧棲區頂寮里有二處空地被堆置土方，這幾天海線風大，造成塵土飛揚，當地頂寮里長鐘金水向台中市環保局檢舉，環保局人員到場稽查後表示，將對二處空地的地主和建設公司各開罰單，最高可罰2000萬元。

頂寮里長鐘金水表示，今天早上有居民通報，頂寮里二處空地被堆放沙土，造成塵土飛揚，他向環保局稽查隊檢舉，稽查人員和他與里幹事隨即到現場查看，他當場向稽查人員說，要對行為人嚴懲並要求限期改善。

台中市環保局表示，市府今天獲報後上午立即派員前往勘察，經查頂寮里兩處空地堆置土方裸露區域面積均大於500平方公尺，且未採取灑水保持濕潤或設置表面覆蓋等有效抑制粒狀污染物逸散措施。

環保局指出，其中一處土地所有權登記為民眾，市府將依據空氣污染防制法第23條第2項暨固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第8條規定，處2萬元以上100萬元以下罰鍰；另一處土地所有權登記為建設公司，將處10萬元以上2000萬元以下罰鍰，二處皆通知限期補正或改善，屆期仍未補正或完成改善者，按次處罰。