快訊

城中城大火為何釀46死？ 原來樓層防火門全被拆去賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中梧棲2地堆置土方塵土飛 環保局開單最高罰2000萬

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區頂寮里二處空地被堆置土方，塵土飛揚，環保局人員到場稽查。圖／梧棲區頂寮里長鐘金水提供
台中市梧棲區頂寮里二處空地被堆置土方，塵土飛揚，環保局人員到場稽查。圖／梧棲區頂寮里長鐘金水提供

台中市梧棲區頂寮里有二處空地被堆置土方，這幾天海線風大，造成塵土飛揚，當地頂寮里長鐘金水向台中市環保局檢舉，環保局人員到場稽查後表示，將對二處空地的地主和建設公司各開罰單，最高可罰2000萬元。

頂寮里長鐘金水表示，今天早上有居民通報，頂寮里二處空地被堆放沙土，造成塵土飛揚，他向環保局稽查隊檢舉，稽查人員和他與里幹事隨即到現場查看，他當場向稽查人員說，要對行為人嚴懲並要求限期改善。

台中市環保局表示，市府今天獲報後上午立即派員前往勘察，經查頂寮里兩處空地堆置土方裸露區域面積均大於500平方公尺，且未採取灑水保持濕潤或設置表面覆蓋等有效抑制粒狀污染物逸散措施。

環保局指出，其中一處土地所有權登記為民眾，市府將依據空氣污染防制法第23條第2項暨固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第8條規定，處2萬元以上100萬元以下罰鍰；另一處土地所有權登記為建設公司，將處10萬元以上2000萬元以下罰鍰，二處皆通知限期補正或改善，屆期仍未補正或完成改善者，按次處罰。

台中市 梧棲 罰單

延伸閱讀

桃園平鎮住家旁變廢車場惹議 被查出沒營運許可竟偷跑

疫情延宕5個月 五七藝文季梧棲騎鐵馬今晨開騎

台東連日大雨後放晴 環保局清理消毒防病媒蚊

大專院校設二手物交換站台南有補助 機會不能錯失！

相關新聞

推隨袋徵收垃圾處理費 彰化縣針對4大超商評估試辦

時代力量彰化縣議員吳韋達今天在縣議會定期會中，要求彰化縣環保局研擬垃圾處理費隨袋徵收措施，以達到垃圾減量的目標，環保局長...

南投桃米路水溝沒加蓋釀傷亡 陳情中央後全蓋了

南投縣台21線桃米路是往返埔里、日月潭的幹道，也是暨大師生至市區的必經道路，但沿途路側水溝未加蓋、入夜視線差，車禍頻傳，...

台中梧棲2地堆置土方塵土飛 環保局開單最高罰2000萬

台中市梧棲區頂寮里有二處空地被堆置土方，這幾天海線風大，造成塵土飛揚，當地頂寮里長鐘金水向台中市環保局檢舉，環保局人員到...

議員質疑大安媽祖雕像靠擲筊？盧秀燕：當然要問媽祖

台中市大安媽祖文化園區媽祖雕像有譜，市府觀旅局長在鎮瀾宮擲筊，確定為石雕。台中市議員施志昌表示，很多建設跟政策地方都有意...

中華亞太婦科美容學會成立 醫盼提升美容醫療環境

為了整合婦科美容醫學新興領域，「中華亞太婦科美容學會」昨天在光田綜合醫院舉辦成立大會，由光田綜合醫院婦產科主任蘇棋楓醫師...

台中朝馬塞車難解 交局：交流道周遭目前無合適用地

台中西屯朝馬地區設轉運點的有9家國道客運業者，台中市議員林祈烽今在議會質詢指出，台中市政府到底要不要蓋轉運中心？市府交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。