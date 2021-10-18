彰化詩歌節24日登場 王惠美邀大家來感受詩的魅力

彰化縣文化局主辦的「彰化詩歌節半線詩歌磺溪情」將於10月24日下午2時在員林公園興賢書院登場，彰化縣長王惠美說，希望透過多元形式的呈現，讓大家感受詩的創作與美好，今年「小文青詩詩入畫比賽」除了平面繪畫類外，也首次加入漫畫類徵件，希望讓詩歌創作與欣賞向下紮根。

王惠美說，「彰化詩歌節半線詩歌磺溪情」為傳承展現詩的魅力，邀請在地文學家、學校、在地詩社及舞蹈團融合文學、教育、音樂、藝術，以不同的表演型式吟誦詩歌，希望讓全國民眾來感受詩的美好；並透過一日詩人詩詞闖關，邀請大家從趣味遊戲來探索詩詞，只要挑戰完成五項闖關任務，就可以參加摸彩，獎項很豐富。

為慶賀彰化建縣即將邁入300年，王惠美說，文化局也舉辦「建縣三百年百詩爭鳴」，主題是以建縣三百年彰化在地特色、名勝、產業、農特產等元素作詩，徵件類別包含新詩、傳統詩兩大類，每人每類可報名多首，共將入選100首優秀作品，頒發獎金2500元及獎狀，徵件時間即日起到明年111年1月5日，歡迎所有喜好詩詞的朋友能夠共襄盛舉，透過鄉親不同角度看到彰化的美。