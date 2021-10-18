議員質疑大安媽祖雕像靠擲筊？盧秀燕：當然要問媽祖
台中市大安媽祖文化園區媽祖雕像有譜，市府觀旅局長在鎮瀾宮擲筊，確定為石雕。台中市議員施志昌表示，很多建設跟政策地方都有意見，市長就是要來決策的，難道也要靠擲筊？盧秀燕回覆，媽祖雕像當然要擲筊問媽祖。觀旅局長韓育琪表示，初估雕像完工約3年。
議員李榮鴻指出，西濱快速道路在苑裡已規劃交流道，他強烈建議市府也須爭取在大安設交流道，並在大安媽祖文化園區周邊設置休息站，引進人流車流。市長盧秀燕表示會盡速爭取。
施志昌詢問台中市長盧秀燕，既然確定雕像材質，是不是確定已經有人捐贈雕像？如果確定捐贈，市府預計何時動工？
盧秀燕回覆，因議會決議大安媽祖文化園區媽祖雕像興建不能動用市府預算，必須尋求民間捐贈，目前民間有意願，但地方上對媽祖雕像材質很分歧，因此用擲筊方式決定，尊重媽祖的意見。
施志昌表示，很多建設跟政策大家都有意見，市長就是要作決策的。盧秀燕回覆，媽祖雕像當然要問媽祖。
觀旅局長韓育琪表示，目前同步進行促參的可行性評估，將召開捐贈計畫審查會，另結構外審及相關執照申請。
施志昌詢問，捐贈的企業是要捐錢還是捐財物？媽祖雕像的高度約略多少？韓育琪說，會由捐贈企業完成雕像後再捐贈，規劃設置高度為25公尺。另申請結構外審與執照申請，初估約需1年，建造雕像工程約需兩年。
施志昌表示，大安媽祖文化園區的規劃進度影響大安發展，如雕像開工愈晚，廠商參與OT的意願更低。離媽祖雕像完成還需3年，大安媽祖文化園區可能又要閒置3年，既然現在媽祖雕像材質都定了，他要求對園區營運進行更明確與完整規劃。
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