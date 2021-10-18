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政治人物助選批治安 盧秀燕：不該為選舉汙辱警方

中央社 / 台中18日電

台中市第2選區台灣基進立委陳柏惟罷免案將於23日投票，藍營台中市議員今天對政治人物前來助選時批評中市治安表示不滿；市長盧秀燕則說，不該為選舉汙辱警方的努力。

台中市議會今天召開第3屆第6次定期會第2次會議，盧秀燕在會中進行施政總報告，會中國民黨市議員黃健豪等人針對台中市治安表現請盧秀燕自評，盧秀燕則說，從警政署的評比顯示，近幾年中市治安有明顯進步，但市府不會有滿意的一天，會不斷求取進步，讓市民更安全。

黃健豪接著指出，雖然市長認為台中市治安不錯，但是包含民進黨前立委林靜儀、立法委員林昶佐等人，來台中陪同陳柏惟掃街時卻說，在台中選舉要穿防彈背心，甚至出現拿鐵棍攻擊、潑糞都不意外，可見這些外地人對台中的治安都還有既定的負面印象，這樣的說法對台中市的警察非常不公平。

盧秀燕認為，這種說法對兢兢業業的警察不公平，對台中市警察是一大汙辱，台灣民主化已經有相當程度，在台灣要穿防彈背心才能投票，這說法也是汙辱台灣，呼籲不該為了選舉汙辱台中警察，也不應該為選舉對城市有不公平的批評。

多名國民黨團議員也向列席備詢的台中市警察局長蔡蒼柏及消防局長曾進財喊話，要求警方應「專案」特別保護陳柏惟，並派醫護人員隨行，尤其是最後幾天選情白熱化，一定不能讓陳柏惟發生任何意外。

蔡蒼柏表示，他保證集會遊行或每場步行，警力會部署保護。至於要求消防局派救護車隨行保護，曾進財指出，消防局每天要處理幾百案件，無法出動救護車隨行，如有狀況可通報119，一定隨時到場救護。

台中市 警察 盧秀燕

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