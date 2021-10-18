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中華亞太婦科美容學會成立 醫盼提升美容醫療環境

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
中華亞太婦科美容學會昨天成立，許多婦產科醫師、護理師及相關專業領域人士參與。圖／光田醫院提供
中華亞太婦科美容學會昨天成立，許多婦產科醫師、護理師及相關專業領域人士參與。圖／光田醫院提供

為了整合婦科美容醫學新興領域，「中華亞太婦科美容學會」昨天在光田綜合醫院舉辦成立大會，由光田綜合醫院婦產科主任蘇棋楓醫師擔任理事長，召集相關專業領域的醫師、護理師以及專業人士，期望能讓更多人了解婦女症狀如何得到妥善的治療，提升美容醫療的環境。

中華亞太婦科美容學會理事長蘇棋楓醫師表示，近幾年美容醫學微創光電技術及儀器設備日新月異，漸漸將美容醫療與技術運用導入於臨床婦科領域，婦科美容醫學屬於新興領域，也開始受到民眾與專業人士的關注。

婦女停經後常出現生殖泌尿道系統問題，像是尿失禁、頻尿；生殖道萎縮、乾癢、反覆發炎，及性生活障礙等，蘇棋楓說，婦女在這方面的治療觀念還不普及，有些人會選擇不去面對，進而影響到生活品質與健康，有部份的人則會透過傳統方式治療。

蘇棋楓強調，目前婦科美容醫療，可透過光電、注射及手術治療，讓常見的泌尿道系統等疾病困擾得以改善，這些專業的知識與技術運用，需要醫療專業領域人士的帶領，共同參與推廣及相互學習，希望藉此透過定期的培訓會議、技術教學進行交流，打造「安全、有效及無傷害」的婦科美容醫療環境。

中華亞太婦科美容學會成為台灣第一個以關心婦科美容為主的學會，光田綜合醫院副院長黃崇濱醫師致詞時表示，很高興看見中華亞太婦科美容學會的成立，將美容醫學的技術觀念，運用在婦科方面治療，希望在每位專業人士的共同努力下，促進女性健康。

中華亞太婦科美容學會秘書長蔡旭坤醫師，也是婦產科醫師的他期許，有更多新中生代專科醫師加入，重建美容醫學的專業風氣，提供女性朋友安全的醫療環境，達到健康美麗與自信的幸福人生，讓生活更加圓滿。

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