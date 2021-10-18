台中朝馬塞車難解 交局：交流道周遭目前無合適用地
台中西屯朝馬地區設轉運點的有9家國道客運業者，台中市議員林祈烽今在議會質詢指出，台中市政府到底要不要蓋轉運中心？市府交通局長葉昭甫表示，朝馬轉運站都是業者自租自建蓋，從中港交流道下來，朝馬周邊沒有適當的用地，未來針對捷運藍線開通，會和擁有自有土地的客運業者合作，在低樓層設轉運站。
市議會今進行第六次定期會市長施政總報告議程，市議員林祈烽質疑，朝馬轉運中心講了快10年，同時間規劃的豐原轉運中心，今年底要完工了，朝馬轉運中心到現在都還不知道要設在哪裡？
他指出，尤其碰到百貨公司的週年慶或折扣促銷活動，加上各家國道客運業者行駛中的大客車，整個台灣大道都大塞車，讓市民苦不堪言。
林祈烽質問市長盧秀燕，朝馬轉運中心到底要不要蓋？交通局長葉昭甫答覆說，朝馬轉運站過去都是民間業者自己租地找地方蓋，所以散落各地，從中港交流道下來，因為朝馬地區沒有政府的公有地，沒有大到超過1公頃以上的公有地可以做轉運站的設施用地；至於原先的交六用地，因屬民間自辦重劃，又有土地爭議，政府已無法繼續推動做為轉運站的計畫。
葉昭甫說，未來針對捷運藍線開通，可能會和擁有自有土地的客運業者合作，在低樓層部份設轉運站。
林祈烽認為葉局長可能不常到朝馬周邊，所以沒有遇過朝馬地區大塞車的景況，要求市府認真解決問題，興建朝馬轉運中心。
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