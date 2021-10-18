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後疫情時代 盧秀燕：台中3大領航建設將逐步完善

中央社 / 台中18日電

台中市盧秀燕今天在市議會施政報告指出，2022年將是台中建設起飛年，包括台中巨蛋等3大領航建設將逐步完善，讓台中成為更友善、宜居的幸福城市。

盧秀燕今天列席台中市議會第3屆第6次定期會第2次會議進行施政報告，她在會中表示，今年是嚴峻且備受挑戰的一年，市府攜手市民抗疫，推動疫苗快打站加速COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種。

盧秀燕指出，市府在第一時間以「分區、多點、施打快速」為原則，廣設疫苗快打站加速疫苗接種，目前台中第1劑疫苗接種覆蓋率已超過6成，預計在10月底前達到7成覆蓋率目標。

面對後疫情時代，盧秀燕說，市府更超前部署推出「紓困十方」、「經濟大補帖5大藥方」等經濟復甦方案，全力協助各產業度過景氣寒冬，市府會延續好的政策，逐步讓台中成為更友善、宜居的幸福城市。

在市政建設方面，盧秀燕指出，2022年將是台中建設起飛年，台中3大領航建設將逐步完善，包括台中第1座多功能「台中巨蛋」將於明年動工，打造台中第1座國際級的專業競技及表演大型場域。

盧秀燕表示，還有結合美術、閱讀共構的「台中綠美圖」主體工程，也將於明年底完工，讓台中的文化產業競爭力接軌國際；而歷經20年的「台中國際會展中心」，主體工程也將於2023年完工，屆時可滿足大型展覽、國際會議、多功能展演活動等多元化需求，展現台中市「國際行銷」與「城市行銷」的充沛活力。

盧秀燕 疫苗 台中市

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