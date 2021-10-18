中市潭子簡易棒壘球場啟用 盧秀燕：打造酷運動酷城市

台中市潭子簡易棒壘球場斥資總經費1500萬元，今天啟用，增加社區民眾運動空間，提供更完善的學校選手訓練及民眾休閒運動環境。市長盧秀燕在啟用儀式中表示，感謝民代協助爭取中央用地及補助經費，加上市府團隊積極籌編預算，催生出嶄新的棒壘球場地，市府將持續推動「酷運動」，打造台中「酷城市」。

盧秀燕表示，因應潭子區正在興建潭子國民暨兒童運動中心，原在國運中心旁的棒壘球場協調移至市警局後方，這塊用地原是軍方及國防部土地，去年2月撥用完成，感謝立法委員楊瓊瓔向國防部軍備局及財政部國有財產署爭取建設用地，並協助向中央爭取900萬元補助經費，也感謝當地多位議員支持通過市府預算600萬元，總計投入1500萬元在潭子地區新建簡易棒壘球場，該場地有符合節能減碳的LED燈夜間照明設備、廁所及球員休息室，歡迎市民多加使用。

中市運動局長李昱叡說明，該案獲教育部體育署「前瞻基礎建設─充實全民運動環境計畫」核定補助900萬元、市府投入600萬元，總經費1500萬元，在潭子聯合辦公大樓及市警局後方興建潭子簡易棒壘球場，今年1月開工、8月完工，場內設有跑道紅磚土、草皮、安全圍網，場外設有LED夜間照明燈具、男女廁所及無障礙廁所、AC路面、擋土牆等相關設施，打造優質友善運動環境，提供在地熱愛棒壘球運動的市民使用。