挽救下滑出生人口數 台東生育補助調升至3萬元

台東縣政府為鼓勵生育，減輕新生兒家庭經濟負擔，今天舉辦「生育補助溫馨再加碼」記者會，縣長饒慶鈴宣布自111年1月起第一胎生育補助由原本的新台幣1萬元調升至3萬元。

饒慶鈴表示，少子化日益嚴重，台東縣總人口數由民國100年的22萬8290人下滑至去（109）年底21萬5261人，近10年間減少了1萬3029人；至去年出生人口數僅剩1364人，今年預計低於1300人。

為鼓勵生育，明年第一胎生育補助將加碼至3萬元，第二胎以上也將補助至3萬6000元，期待給予新手父母親友善安心生養環境，台東的孩子們能越來越多。

饒慶鈴指出，由於縣府近年開源節流有成、財政維持績優，達到15年來負債最低，且考量台東生育補助原第一胎1萬元，因此依據目前現有資料，參考全國最高的澎湖縣、桃園市及彰化縣，將比照辦理，於明年1月起調高首胎生育補助至3萬元，雙生以上及第二胎（含以後）每胎補助也由1萬5000元提高至3萬6000元。

為解決少子化問題，饒慶鈴表示，積極建置完善生養育規劃，關懷產婦媽媽們的辛勞，去年開辦免費育兒指導到宅服務，服務382名媽媽共3841小時，今年至9月止服務318名媽媽共2359小時。

此外，今年額外為低收中低收等弱勢產婦提供免費住院月子餐，減緩新生兒家庭的負擔。也首度啟動幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、公托托育人員照顧幼兒比由原本1比5降載至1比4，更推出全國首創的類公共化政策，使公私托收費一致。