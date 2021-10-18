中市敬老月開跑 多家農會及200間友善店優惠

10月是敬老月，台中市社會局今天在豐原區心鎖橋花之道舉辦活動開跑記者會，結合敬老卡、台中在地農會及200間友善店家加入，長輩持卡消費可享優惠。

台中市社會局長彭懷真表示，隨著疫情趨緩及台中購物節開跑，今年敬老月主題除了長輩健康吃健康動，更加碼敬老愛心卡優惠，他感謝農業局邀請所轄農會支持敬老月的活動，歡迎家屬帶著長輩拿著自己的敬老愛心卡到農會以及友善店家消費，增加長輩多外出參與活動，選購最健康的農產品。

目前已有多間農會及友善店家加入敬老月優惠，今天也在現場設攤展示農特產品，包括誠品、楓康、新東陽、黑沃咖啡、先麥芋頭酥、拾覺、TEA TOP第一味等商家陸續加入共同支持敬老月。

社會局指出，中市長盧秀燕恢復老人健保補助，每人每月最高補助826元，今年擴增敬老愛心卡功能，長輩可以搭台中捷運、公車、國道客運、計程車，可以到國民運動中心運動，到合約診所看醫生可以扣抵50元費用，從今年開始，計程車補助每趟50元提高到85元是全國最優，敬老的各項優惠措施希望讓長輩更健康、負擔更輕，樂活在台中。