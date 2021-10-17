醫師夫妻捐屋 弘道員林好客廳打造助老溫暖園地

彰化縣王昶皓醫師與李慧黛藥師夫妻行醫中有感於高齡化對家庭、社會帶來的影響，並希望延續父母的愛，將員林的老家無償提供10年給弘道基金會彰化服務處成立「員林好客廳」，希望讓社區長輩和民眾多一個溫暖的休閒空間。

員林好客廳今天舉行捐贈儀式，也在彰化縣王惠美縣長、員林市游振雄市長與弘道彰化助老委員李世湧等人見證下正式啟用。

王昶皓說，父母親都是老師，母親更是員林靜修國小的教師，回憶從小在員林成長的生活，最難忘的就是鄰里間那難能可貴的感情，生活大小事總有大家的參與，夫妻倆決定將房子交付給弘道彰化服務處，是因認同弘道對於台灣高齡社會服務的理念，希望能打造一個讓長輩有尊嚴、有價值的生活場所，也延續父母對自己的教導造福鄉里，期盼這棟房子可以成為鄰里好厝邊，重現兒時社區互助的好時光。

弘道老人福利基金會執行長李若綺說，很感謝王昶皓醫師夫婦樂意將改建後有電梯的200坪老家住宅無償提供弘道助老服務使用，也感謝7-ELEVEN把愛找回來公益募款支持軟硬體設備，讓弘道可以成立員林好客廳來推動社區共生服務。

高齡97歲的文英奶奶因去年鶼鰈情深的爺爺過世後，開始一人獨居生活後變得很節省，連開一小時的冷氣都捨不得，加上生活少了聊天伴侶，心情也較低落，弘道邀請住附近的文英奶奶到員林好客廳一起參與烘焙課程，沒想到眼睛視力早已退化的奶奶仍能俐落的擀著餅皮，原來以前奶奶就有做大餅的經驗，只見她開心的和大家一起用烘焙器具壓出餅乾的輪廓，奶奶笑說，在這裡有事情做，一整天的時間感覺過得快多了。