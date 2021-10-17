快訊

東北風發威！基隆新北深夜大雨特報 慎防溪水暴漲

醫師夫妻捐屋 弘道員林好客廳打造助老溫暖園地

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員林好客廳今天舉行捐贈儀式，也在彰化縣王惠美縣長、員林市游振雄市長等人見證下正式啟用。圖／ 弘道基金會提供
員林好客廳今天舉行捐贈儀式，也在彰化縣王惠美縣長、員林市游振雄市長等人見證下正式啟用。圖／ 弘道基金會提供

彰化縣王昶皓醫師與李慧黛藥師夫妻行醫中有感於高齡化對家庭、社會帶來的影響，並希望延續父母的愛，將員林的老家無償提供10年給弘道基金會彰化服務處成立「員林好客廳」，希望讓社區長輩和民眾多一個溫暖的休閒空間。

員林好客廳今天舉行捐贈儀式，也在彰化縣王惠美縣長、員林市游振雄市長與弘道彰化助老委員李世湧等人見證下正式啟用。

王昶皓說，父母親都是老師，母親更是員林靜修國小的教師，回憶從小在員林成長的生活，最難忘的就是鄰里間那難能可貴的感情，生活大小事總有大家的參與，夫妻倆決定將房子交付給弘道彰化服務處，是因認同弘道對於台灣高齡社會服務的理念，希望能打造一個讓長輩有尊嚴、有價值的生活場所，也延續父母對自己的教導造福鄉里，期盼這棟房子可以成為鄰里好厝邊，重現兒時社區互助的好時光。

弘道老人福利基金會執行長李若綺說，很感謝王昶皓醫師夫婦樂意將改建後有電梯的200坪老家住宅無償提供弘道助老服務使用，也感謝7-ELEVEN把愛找回來公益募款支持軟硬體設備，讓弘道可以成立員林好客廳來推動社區共生服務。

高齡97歲的文英奶奶因去年鶼鰈情深的爺爺過世後，開始一人獨居生活後變得很節省，連開一小時的冷氣都捨不得，加上生活少了聊天伴侶，心情也較低落，弘道邀請住附近的文英奶奶到員林好客廳一起參與烘焙課程，沒想到眼睛視力早已退化的奶奶仍能俐落的擀著餅皮，原來以前奶奶就有做大餅的經驗，只見她開心的和大家一起用烘焙器具壓出餅乾的輪廓，奶奶笑說，在這裡有事情做，一整天的時間感覺過得快多了。

員林好客廳每周一到周五開放，讓社區的老小與一般民眾，都可以來看報紙、看書、玩桌遊等，也希望透過空間改造、友善標誌提醒，讓民眾了解如何創造高齡、失智友善環境，未來也將持續規劃失智相關的服務與分享，發揮鄰里互助精神共創高齡友善社區。

王昶皓醫師夫婦(右4、右5)投身公益提供老家給弘道基金會做為「員林好客廳」，一起助老造福鄉里。圖／ 弘道基金會提供
王昶皓醫師夫婦(右4、右5)投身公益提供老家給弘道基金會做為「員林好客廳」，一起助老造福鄉里。圖／ 弘道基金會提供
97歲獨居文英奶奶與彰化縣縣長王惠美等人一起做餅乾。圖／ 弘道基金會提供
97歲獨居文英奶奶與彰化縣縣長王惠美等人一起做餅乾。圖／ 弘道基金會提供

員林 醫師 高齡化

相關新聞

無毒蛇赤背松柏根跑進教室 生物老師：彰化汙染減少蛇也多了

彰化縣中山國小教室最近跑進一隻無毒蛇赤背松柏根，精誠中學生物老師李志穎說，蛇是對汙染非常敏感的生物，少用農藥與除草劑、台...

三井OUTLET台中港店中午突停電 台電：三井的問題

三井OUTLET台中港店今天中午突然停電，許多消費者正在餐飲區用餐，大家摸黑用餐，直到中午近1點，恢復供電。三井原表示，...

從人文跨域生態 南投文史作家潘樵獲環教獎優等

南投縣文史工作者「潘樵」潘祈賢因對地方文史感興趣，長期投入人文、歷史等研究，是作家也是畫家，曾獲頒南投縣玉山文學獎文學貢...

台中南門扶輪社大手筆做公益 盧秀燕樂見有善的循環

台中市南門扶輪社上午舉辦公益市集義賣活動，還大手筆分別捐贈救護車、交通車給東勢農民醫院，以及藍迪兒童之家；今天市集的浴巾...

三井OUTLET台中港店中午突停電 現已恢復供電

三井OUTLET台中港店今天中午突然停電，許多消費者正在餐飲區用餐，大家摸黑用餐，直到中午近1點，恢復供電。

影／推廣自備餐具 縣府與慈濟邀店家加入減塑同盟

彰化縣政府與慈濟慈善基金會、員林市公所今天在興賢書院舉辦「減塑同盟」宣誓，邀請店家一同參與減塑行列，彰化縣長王惠美表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。