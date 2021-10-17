彰化漢寶淨灘 海廢浮球成裝置藝術
彰化縣農漁牧產業觀光推展協會今天在漢寶園生態文化園區舉辦「淨灘減塑海廢垃圾變黃金」活動，動員學校師生和民眾等一起淨灘，並把海廢物如漁業用浮球等彩繪後改造成裝置藝術，也成為最佳環境教育課程，未來海廢裝置藝術還希望能成為打卡新亮點。
今天參與淨灘與海廢浮球彩繪活動的包括有大城鄉西港國小、芳苑鄉路上國小、芳苑國小、育華國小、王功國小、草湖國小、建新國小、後寮國小、民權華德福國小、漢寶國小、新寶國小等學校師生。
今天海洋委員會副主委蔡清標、第四河川局局長李友平、彰化縣府環保局副局長 林孟弘、台灣護聖宮教育基金會總經理林肇騫、彰化區漁會總幹事陳諸讚等人也與會關心淨灘活動。
彰化縣農漁牧產業觀光推展協會理事長曾宗雄說，希望淨灘活動能激發民眾及學生對環境的關愛，喚起國人對海洋生態環境保育的重視，活動也邀請11間小學參與浮球彩繪比賽，由各校請美術老師成立研習班指導，從浮球清洗、磨平上底漆到創作，發揮學生無限創意，作品令人驚艷，也給孩子上一堂最好的環境教育美學課程。
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